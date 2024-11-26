Больше половины свердловских подростков страдают ожирением

Среди взрослых, прошедших диспансеризацию, ожирение выявили у 15,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области с начала 2024 года врачи выявили 85 случаев ожирения или избыточной массы тела на тысячу детей. Об этом на пресс-конференции рассказала главный педиатр региона Любовь Малямова, отвечая на вопрос URA.RU. Наиболее большой процент лишнего веса выявлен среди подростков 10-14 лет и 15-17 лет — более 50 и 25 процентов соответственно.

«Ожирение или избыточную массу тела выявили у 1,7% детей в возрасте до одного года. 5-9 лет — 21%. 10-14 лет — 51%. 15-17 лет — 25%», — добавила она.

По словам главного внештатного диетолога минздрава региона Ирины Бородиной, среди взрослых, прошедших диспансеризацию, избыточную массу тела выявили у 24,7% пациентов. Ожирением страдают 15,8%.

«Мы стараемся со всех сторон сделать многогранное воздействие, чтобы стабилизировать этот показатель — уменьшить пока еще интенсивный рост выявлений избыточной массы тела у детей и взрослых. Эта проблема характерна не только для Свердловской области, но и для России и мира», — рассказала Любовь Малямова, добавив, что в стране сейчас прорабатывается план мероприятий по снижению ожирения.

Ирина Бородина отметила, что в группе риска находятся люди, подверженные расстройству пищевого поведения, хроническому стрессу, гиподинамии. Вторичными причинами ожирения могут стать эндокринологические заболевания, генетические факторы, патологии центральной нервной системы.