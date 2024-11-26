Подростковые команды «Трактор» из Челябинска и «D13-Юность» из Екатеринбурга устроили массовую драку во время хоккейного матча на арене «Айсберг» в столице Южного Урала. Инцидент произошел на турнире Tamic Energy.
«Матч между челябинским „Трактором“ и „D13-Юностью“ из Екатеринбурга на Кубке Tamic Energy завершился массовыми драками. Всего десятилетние хоккеисты за последние 47 секунд игрового времени, которые доигрывали семь минут, устроили семь драк», — сообщает канал «Новости Челябинска».
Инцидент произошел на турнире Tamic Energy в третьем периоде, когда до конца игры оставалось менее минуты чистого игрового времени. Инициатива в потасовке принадлежала юным игрокам из Екатеринбурга. Однако гостям это не помогло — екатеринбургская команда проиграла этот матч со счетом 3:6.
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