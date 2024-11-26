Хоккеисты-подростки из Челябинска и Екатеринбурга устроили массовую драку. Видео

26 ноября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Хоккеисты подрались на льду. Фото архивное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подростковые команды «Трактор» из Челябинска и «D13-Юность» из Екатеринбурга устроили массовую драку во время хоккейного матча на арене «Айсберг» в столице Южного Урала. Инцидент произошел на турнире Tamic Energy. «Матч между челябинским „Трактором“ и „D13-Юностью“ из Екатеринбурга на Кубке Tamic Energy завершился массовыми драками. Всего десятилетние хоккеисты за последние 47 секунд игрового времени, которые доигрывали семь минут, устроили семь драк», — сообщает канал «Новости Челябинска». Инцидент произошел на турнире Tamic Energy в третьем периоде, когда до конца игры оставалось менее минуты чистого игрового времени. Инициатива в потасовке принадлежала юным игрокам из Екатеринбурга. Однако гостям это не помогло — екатеринбургская команда проиграла этот матч со счетом 3:6. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростковые команды «Трактор» из Челябинска и «D13-Юность» из Екатеринбурга устроили массовую драку во время хоккейного матча на арене «Айсберг» в столице Южного Урала. Инцидент произошел на турнире Tamic Energy. «Матч между челябинским „Трактором“ и „D13-Юностью“ из Екатеринбурга на Кубке Tamic Energy завершился массовыми драками. Всего десятилетние хоккеисты за последние 47 секунд игрового времени, которые доигрывали семь минут, устроили семь драк», — сообщает канал «Новости Челябинска». Инцидент произошел на турнире Tamic Energy в третьем периоде, когда до конца игры оставалось менее минуты чистого игрового времени. Инициатива в потасовке принадлежала юным игрокам из Екатеринбурга. Однако гостям это не помогло — екатеринбургская команда проиграла этот матч со счетом 3:6.