Хоккеисты-подростки из Челябинска и Екатеринбурга устроили массовую драку. Видео

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Хоккеисты подрались на льду. Фото архивное Фото:

Подростковые команды «Трактор» из Челябинска и «D13-Юность» из Екатеринбурга устроили массовую драку во время хоккейного матча на арене «Айсберг» в столице Южного Урала. Инцидент произошел на турнире Tamic Energy.

«Матч между челябинским „Трактором“ и „D13-Юностью“ из Екатеринбурга на Кубке Tamic Energy завершился массовыми драками. Всего десятилетние хоккеисты за последние 47 секунд игрового времени, которые доигрывали семь минут, устроили семь драк», — сообщает канал «Новости Челябинска».

Инцидент произошел на турнире Tamic Energy в третьем периоде, когда до конца игры оставалось менее минуты чистого игрового времени. Инициатива в потасовке принадлежала юным игрокам из Екатеринбурга. Однако гостям это не помогло — екатеринбургская команда проиграла этот матч со счетом 3:6.

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Подростковые команды «Трактор» из Челябинска и «D13-Юность» из Екатеринбурга устроили массовую драку во время хоккейного матча на арене «Айсберг» в столице Южного Урала. Инцидент произошел на турнире Tamic Energy. «Матч между челябинским „Трактором“ и „D13-Юностью“ из Екатеринбурга на Кубке Tamic Energy завершился массовыми драками. Всего десятилетние хоккеисты за последние 47 секунд игрового времени, которые доигрывали семь минут, устроили семь драк», — сообщает канал «Новости Челябинска». Инцидент произошел на турнире Tamic Energy в третьем периоде, когда до конца игры оставалось менее минуты чистого игрового времени. Инициатива в потасовке принадлежала юным игрокам из Екатеринбурга. Однако гостям это не помогло — екатеринбургская команда проиграла этот матч со счетом 3:6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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