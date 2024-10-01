Следователи опровергли итоги медэкспертизы пермячки, обвиняемой в убийстве сына

Пермское СУ СК: данные о вменяемости Шатовой не соответствуют действительности
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Ирину Шатову обвиняют в убийстве собственного сына
Ирину Шатову обвиняют в убийстве собственного сына Фото:

В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю опровергли информацию о завершении психиатрической экспертизы Ирины Шатовой, которую обвиняют в убийстве собственного сына. Ранее издание «КП-Пермь» сообщило, что женщину признали вменяемой.

«Исследование в отношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено. Информация о результатах экспертизы не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Ирина Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля 2024 года задушила своего малолетнего сына. После этого погрузила труп ребенка в чемодан и бросила его в центре Перми возле контейнеров с мусором. Утром тело нашел местный житель, который вызвал экстренные службы. Шатова скрылась и сутки пряталась на чердаке пермской гостиницы. Там женщину нашли и задержали. После предъявления обвинения пермячку отправили на психиатрическую экспертизу.

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В следственном управлении СК РФ по Пермскому краю опровергли информацию о завершении психиатрической экспертизы Ирины Шатовой, которую обвиняют в убийстве собственного сына. Ранее издание «КП-Пермь» сообщило, что женщину признали вменяемой. «Исследование в отношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено. Информация о результатах экспертизы не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Ирина Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля 2024 года задушила своего малолетнего сына. После этого погрузила труп ребенка в чемодан и бросила его в центре Перми возле контейнеров с мусором. Утром тело нашел местный житель, который вызвал экстренные службы. Шатова скрылась и сутки пряталась на чердаке пермской гостиницы. Там женщину нашли и задержали. После предъявления обвинения пермячку отправили на психиатрическую экспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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