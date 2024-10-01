В Пермском крае завоют сирены

В Пермском крае 2 октября проверят готовность стационарных и мобильных систем оповещения населения. Во всех муниципалитетах в 10:40 по местному времени будут включены и громкоговорители. Сигнал «Внимание всем!» жители услышат в течение трех минут, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.
«2 октября в Пермском крае пройдет всероссийская комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения с включением узлов сиренного и речевого оповещения. С 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут в течение трех минут будет доводиться сигнал „Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие“ с замещением эфирных программ в сетях теле- и радиовещания», — предупредили в ведомстве.
Власти региона отмечают, что проверка систем оповещения осуществляется «в плановом порядке и носит учебный характер». Жителей региона просят сохранять спокойствие, включить теле-и (или) радиоприемники и прослушать информационное сообщение.
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