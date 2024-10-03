В Екатеринбурге вспыхнул пожар в колонии №10: что известно к этому часу

МЧС отчиталось о ликвидации пожара в ИК-10 в Екатеринбурге

03 октября 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

В пресс-службе ГУФСИН сообщили, что горела кровля участка по окраске металла Фото: Размик Закарян © URA.RU Вечером в Екатеринбурге на территории исправительной колонии №10 (ИК-10), которая располагается на Вторчермете, произошел серьезный пожар. URA.RU рассказывает, что известно о ЧП на данный момент. Первые сообщения от очевидцев возгорания появилась в 18:43 по местному времени. Жители рассказывали о клубах дыма, которые были видны за несколько километров. Также перед пожаром очевидцы якобы слышали на территории колонии звуки, похожие на взрывы, пишет telegram-канал Mash. Однако рабочие рядом стоящего завода «Уралэластотехника» заявили URA.RU, что ничего подобного не было. Позже в МЧС по Свердловской области уточнили, что информация о пожаре поступила в 18:29. Были предварительные данные, что возгорание произошло в пожарном депо. Однако позже в пресс-службе ГУФСИН, которой принадлежит ИК, уточнили, что горела кровля участка по окраске металла. Данный цех является отдельностоящим зданием. «Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — заявляли агентству в пресс-службе ГУФСИН. Пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. Примечательно, что за несколько часов до этого в СИЗО-1 №1 на улице Репина проходили совместные пожарно-тактические учения ГУФСИН и МЧС, сотрудникам УИС поставили оценку «хорошо». Так что к непредвиденным ЧП все были готовы, отметили спасатели. Возгорание локализовали к 19:18. А спустя пять минут было объявлено о полной ликвидации огня. Спасатели подтвердили, что пострадавших на объекте нет. Пожарные провели проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий крупного ЧП были задействованы 14 единиц спецтехники и 46 человек личного состава. На место также приезжали полицейские и карета скорой помощи. Точные причины возгорания пока остаются неизвестными. Пожарные оперативно приехали на вызов Фото: Размик Закарян © URA.RU На место ЧП прибыли медики Фото: Размик Закарян © URA.RU В пожаре никто не пострадал Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером в Екатеринбурге на территории исправительной колонии №10 (ИК-10), которая располагается на Вторчермете, произошел серьезный пожар. URA.RU рассказывает, что известно о ЧП на данный момент. Первые сообщения от очевидцев возгорания появилась в 18:43 по местному времени. Жители рассказывали о клубах дыма, которые были видны за несколько километров. Также перед пожаром очевидцы якобы слышали на территории колонии звуки, похожие на взрывы, пишет telegram-канал Mash. Однако рабочие рядом стоящего завода «Уралэластотехника» заявили URA.RU, что ничего подобного не было. Позже в МЧС по Свердловской области уточнили, что информация о пожаре поступила в 18:29. Были предварительные данные, что возгорание произошло в пожарном депо. Однако позже в пресс-службе ГУФСИН, которой принадлежит ИК, уточнили, что горела кровля участка по окраске металла. Данный цех является отдельностоящим зданием. «Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — заявляли агентству в пресс-службе ГУФСИН. Пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. Примечательно, что за несколько часов до этого в СИЗО-1 №1 на улице Репина проходили совместные пожарно-тактические учения ГУФСИН и МЧС, сотрудникам УИС поставили оценку «хорошо». Так что к непредвиденным ЧП все были готовы, отметили спасатели. Возгорание локализовали к 19:18. А спустя пять минут было объявлено о полной ликвидации огня. Спасатели подтвердили, что пострадавших на объекте нет. Пожарные провели проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий крупного ЧП были задействованы 14 единиц спецтехники и 46 человек личного состава. На место также приезжали полицейские и карета скорой помощи. Точные причины возгорания пока остаются неизвестными.