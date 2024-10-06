Новый уральский полпред Жога выступил с заявлением в день рождения Путина

Новый уральский полпред Артем Жога поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своем обращении он заявил, что под его руководством Россия вернула себе статус великой державы. Поздравление Жоги публикует пресс-служба полпредства в telegram-канале.
«Вы ставите амбициозные цели и помогаете каждому жителю раскрыть свой потенциал. Несмотря на колоссальное давление со стороны врагов, отстаиваете национальные интересы, защищаете соотечественников на Донбассе и в Новороссии, трепетно относитесь к традициям и сохранению истории. Мы — ваша верная команда, которая делает все возможное для приближения Победы», — говорится в поздравлении Жоги. Также он пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
Владимиру Путину исполнилось 72 года. Он родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Как президент будет праздновать, в материале URA.RU.
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