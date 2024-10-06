По делу десантника Тетерина вынесли новый приговор

В Екатеринбурге осудили экс-сотрудника Ростехнадзора в рамках дела Тетерина

07 октября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Сам Тетерин в колонию не попал Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин В Екатеринбурге приговорили к колонии экс-сотрудника Уральского управления Ростехнадзора за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Осужденный фигурирует в деле свердловского десантника Евгения Тетерина, которого признали виновным в коррупции, но освободили от наказания. «С учетом позиции гособвинителя суд назначил наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, ближайшие четыре года ему нельзя занимать должности на госслужбе в системе исполнительной власти, связанные с осуществлением функций представителя власти», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, в 2021 году бывший сотрудник Ростехнадзора провел проверку на горнодобывающем предприятии. Там он установил нарушения, но, получив 20 тысяч рублей от посредника, не внес данные в документацию. Уголовное преследование Тетерина началось в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке. Верх-Исетский районный суд вынес приговор десантнику 16 апреля. Он получил девять лет колонии и штраф. Но тут же был освобожден от наказания — из-за участия в СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге приговорили к колонии экс-сотрудника Уральского управления Ростехнадзора за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Осужденный фигурирует в деле свердловского десантника Евгения Тетерина, которого признали виновным в коррупции, но освободили от наказания. «С учетом позиции гособвинителя суд назначил наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, ближайшие четыре года ему нельзя занимать должности на госслужбе в системе исполнительной власти, связанные с осуществлением функций представителя власти», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, в 2021 году бывший сотрудник Ростехнадзора провел проверку на горнодобывающем предприятии. Там он установил нарушения, но, получив 20 тысяч рублей от посредника, не внес данные в документацию. Уголовное преследование Тетерина началось в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке. Верх-Исетский районный суд вынес приговор десантнику 16 апреля. Он получил девять лет колонии и штраф. Но тут же был освобожден от наказания — из-за участия в СВО.