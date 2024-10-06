На съезде «Партии любителей пива» заметили статусного пермского единоросса

На учредительном съезде возрождаемой «Партии любителей пива» (ПЛП), который 5 октября прошел в Москве, заметили экс-руководителя исполкома ЕР в Прикамье и бывшего министра по делам Кизеловского угольного бассейна Олега Сухорукова. Как сообщил URA.RU член оргкомитета по проведению съезда, политтехнолог Константин Калачев, Сухоруков, который является его другом, рассказал на мероприятии о том, как работать с институтом сторонников.
«Сухоруков был на съезде в качестве гостя, это мой друг. Он симпатизирует мне и партии, поэтому решил рассказать про то, как надо работать с институтом сторонников. Я его знаю много лет. Но в партию он не вступил и вроде не собирался. Просто поделился своими знаниями и своим опытом», — отметил Калачев, добавив, что участникам съезда очень понравилось выступление экс-руководителя пермского исполкома ЕР.
Сухоруков посоветовал ПЛП искать сторонников в ФСБ, полиции, прокуратуре и женских организациях, говорится в telegram-канале «Выборы, всем ЦЫК». Олег Сухоруков стоит у истоков создания ЕР в Прикамье. В 2001 году он занял пост зампреда пермского фонда общественных инициатив «Единство», в 2002 году стал замруководителя исполкома, а в 2005 году возглавил исполком реготделения. В партии он работал до 2011 года. Секретарем реготделения был известный пермский политик Геннадий Тушнолобов. «Единая Россия» времен Тушнолобова-Сухорукова заняла критичную позицию по отношению к губернатору Олегу Чиркунову.
С 2011 по 2013 год Сухоруков трудился замдиректора по GR в оборонном «Пермском пороховом заводе», а после год занимал должность министра по делам Кизеловского угольного бассейна. Олег Сухоруков не ответил по известному редакции номеру телефона и не отреагировал на сообщение корреспондента в соцсети «ВКонтакте». По данным URA.RU, он до сих пор является членом «Единой России».
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