Челябинские школьники разработают систему автоматического проветривания классов

Школьники сами решат, как им обеспечить в классах температурный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьники Челябинской области 25 и 26 октября в ходе хакатона разработают концепцию автоматического проветривания классных комнат с поддержкой температуры. Как 7 октября URA.RU рассказал технический директор группы компаний inSmart Евгений Сироткин, подросткам также предложат решить также другие задачи.

«Наша задача не просто погрузить ребят в мир смарт-сити, а позволить им включить свою фантазию и сказать нам, технологическому бизнесу: через три года рынку будут нужны вот такие решения. Это будущее, которое ребята создадут сами», — подчеркнул Евгений Сироткин.

В рамках хакатона, который пройдет 25—26 октября, школьники будут работать над созданием проектов в нескольких направлениях. Участникам предстоит не только разработать концепции, но и представить свое видение «умных» дома и города.

Другими задачами на выбор участники из двадцати команд разработают виртуального ассистента-проектировщика систем «умного» дома на базе чат-бота и напишут концепцию интерфейса мобильного приложения для «умных» дома и города.

Событие организовано IT-лицеем и группой inSmart при поддержке правительства региона и компании «Ростелеком». Директор IT-лицея Лилия Емельянова выразила уверенность в том, что школьники создадут прикладные проекты, которые создадут комфорт в квартирах и уют на улицах.