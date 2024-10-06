Мэр Перми Соснин рассказал о встрече с Путиным

Мэр Перми Эдуард Соснин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина и вспомнил, как общался с главой государства. Встреча проходила в формате видеоконференции.
«В ходе нашей встречи во время выпуска VI потока программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС Владимир Владимирович подчеркнул, что именно на уровне муниципалитетов закладываются основы для поддержки малого и среднего бизнеса, что так важно для развития экономики нашей страны. От лица пермяков и от себя лично хочу поздравить президента России Владимира Владимировича Путина с днем рождения!», — написал Соснин в своем telegram-канале.
Соснин отметил, что президент России внес вклад в развитие инфраструктуры Перми и организацию юбилея города. 7 октября 2024 года Владимиру Путину исполнилось 72 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что президента РФ с днем рождения поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своем telegram-канале он отметил, что труд и упорство, которые демонстрирует первое лицо государства, помогают улучшать жизнь граждан в России.
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