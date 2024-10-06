06 октября 2024

Махонин рассказал, какие личные качества Путина помогают развитию страны и края

Махонин в день рождения президента поблагодарил его за поддержку Прикамья
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отметил решительность и упорство президента Владимира Путина Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В своем telegram-канале он отметил, что труд и упорство, которые демонстрирует первое лицо государства, помогают улучшать жизнь граждан в России.

«Сегодня День рождения у лидера нашей великой страны, президента России Владимира Владимировича Путина. Его решительность и мудрость помогают справляться с любыми вызовами, а труд и упорство — добиваться результатов, значимых для наших граждан», — говорится в сообщении.

Махонин отметил, что поддержка президента способствовала строительству в регионе краевой музыкальной школы, одной из лучших в РФ. Также благодаря Путину Пермь достойно встретила 300-летие, а в Прикамье реализуются важные инфраструктурные проекты. 7 октября 2024 года Владимиру Путину исполнилось 72 года.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В своем telegram-канале он отметил, что труд и упорство, которые демонстрирует первое лицо государства, помогают улучшать жизнь граждан в России. «Сегодня День рождения у лидера нашей великой страны, президента России Владимира Владимировича Путина. Его решительность и мудрость помогают справляться с любыми вызовами, а труд и упорство — добиваться результатов, значимых для наших граждан», — говорится в сообщении. Махонин отметил, что поддержка президента способствовала строительству в регионе краевой музыкальной школы, одной из лучших в РФ. Также благодаря Путину Пермь достойно встретила 300-летие, а в Прикамье реализуются важные инфраструктурные проекты. 7 октября 2024 года Владимиру Путину исполнилось 72 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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