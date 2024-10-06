Махонин рассказал, какие личные качества Путина помогают развитию страны и края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В своем telegram-канале он отметил, что труд и упорство, которые демонстрирует первое лицо государства, помогают улучшать жизнь граждан в России.
«Сегодня День рождения у лидера нашей великой страны, президента России Владимира Владимировича Путина. Его решительность и мудрость помогают справляться с любыми вызовами, а труд и упорство — добиваться результатов, значимых для наших граждан», — говорится в сообщении.
Махонин отметил, что поддержка президента способствовала строительству в регионе краевой музыкальной школы, одной из лучших в РФ. Также благодаря Путину Пермь достойно встретила 300-летие, а в Прикамье реализуются важные инфраструктурные проекты. 7 октября 2024 года Владимиру Путину исполнилось 72 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!