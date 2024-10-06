Махонин рассказал, какие личные качества Путина помогают развитию страны и края

Махонин в день рождения президента поблагодарил его за поддержку Прикамья

07 октября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил решительность и упорство президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В своем telegram-канале он отметил, что труд и упорство, которые демонстрирует первое лицо государства, помогают улучшать жизнь граждан в России. «Сегодня День рождения у лидера нашей великой страны, президента России Владимира Владимировича Путина. Его решительность и мудрость помогают справляться с любыми вызовами, а труд и упорство — добиваться результатов, значимых для наших граждан», — говорится в сообщении. Махонин отметил, что поддержка президента способствовала строительству в регионе краевой музыкальной школы, одной из лучших в РФ. Также благодаря Путину Пермь достойно встретила 300-летие, а в Прикамье реализуются важные инфраструктурные проекты. 7 октября 2024 года Владимиру Путину исполнилось 72 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В своем telegram-канале он отметил, что труд и упорство, которые демонстрирует первое лицо государства, помогают улучшать жизнь граждан в России. «Сегодня День рождения у лидера нашей великой страны, президента России Владимира Владимировича Путина. Его решительность и мудрость помогают справляться с любыми вызовами, а труд и упорство — добиваться результатов, значимых для наших граждан», — говорится в сообщении. Махонин отметил, что поддержка президента способствовала строительству в регионе краевой музыкальной школы, одной из лучших в РФ. Также благодаря Путину Пермь достойно встретила 300-летие, а в Прикамье реализуются важные инфраструктурные проекты. 7 октября 2024 года Владимиру Путину исполнилось 72 года.