Вынесен приговор пермяку, который сжег несколько домов в поселке Мулянка

Пермяка, который обвинялся в поджоге нескольких домов в поселке Мулянка, признали виновным. Ему назначили принудительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«В ходе разбирательства установлено, что пермяк пробирался на территорию домовладений и с помощью принесенных с собой пластиковых бутылок с бензином и зажигалки поджигал постройки. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что поджигал дома, потом возвращался к себе домой, а после этого шел и наблюдал за тушением. Суд признал его виновным и приговорил к принудительным работам на срок в два с половиной года. Из его зарплаты будет удерживаться 10%», — уточнили в полиции.
Отмечается, что преступник так и не смог пояснить зачем он поджигал дома. Ранее URA.RU сообщало, что серия пожаров произошла в поселке Мулянка осенью 2023 года. Тогда в поджогах обвинили 30-летнего местного жителя Германа Овчинникова, но односельчане отказывались верить в его виновность.
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