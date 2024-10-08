Звуки стрельбы на северо-западе Челябинска раздались вечером 8 октября. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
«На улице Братьев Кашириных люди услышали звуки, похожие на выстрелы. На видео видно неизвестных с предметами, напоминающими оружие, которые бегали вокруг машины», — сообщили подписчики сообщества «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошел у остановки «Партизанская», в нем участвовало четверо или пятеро человек. После череды выстрелов все они разбежались, уточнил telegram-канал «ЧП | ДТП Челябинск». Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.
Как сообщало URA.RU ранее, в Тракторозаводском районе Челябинска 12 августа подростки устроили потасовку со стрельбой. Инцидент попал на камеры подъезда дома № 110 по улице Героев Танкограда.
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