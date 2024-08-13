В Челябинске подростки устроили потасовку со стрельбой

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Город и жители. Тюмень, подростки, школьники, молодежь
Инцидент попал на камеры подъезда дома по Героев Танкограда Фото:

В Тракторозаводском районе вечером 12 августа подростки устроили потасовку со стрельбой. Инцидент попал на камеры подъезда дома № 110 по улице героев Танкограда.

«Все произошло около 21 часа 12 августа. На записи слышно, как раздается несколько выстрелов, после этого с места конфликта разбегаются порядка двух десятков человек, потом с парковки начинают выезжать машины», — сообщает сайт «74.ру».

На кадрах слышны высртелы, затем более десятка молодых людей убегают с места потасовки. За ними задним ходом двигаются автомобили. URA.RU запросило подробности происшествия в пресс-службе городской полиции. К моменту публикации ответ не поступал.

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В Тракторозаводском районе вечером 12 августа подростки устроили потасовку со стрельбой. Инцидент попал на камеры подъезда дома № 110 по улице героев Танкограда. «Все произошло около 21 часа 12 августа. На записи слышно, как раздается несколько выстрелов, после этого с места конфликта разбегаются порядка двух десятков человек, потом с парковки начинают выезжать машины», — сообщает сайт «74.ру». На кадрах слышны высртелы, затем более десятка молодых людей убегают с места потасовки. За ними задним ходом двигаются автомобили. URA.RU запросило подробности происшествия в пресс-службе городской полиции. К моменту публикации ответ не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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