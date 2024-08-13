В Челябинске подростки устроили потасовку со стрельбой

13 августа 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Инцидент попал на камеры подъезда дома по Героев Танкограда Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тракторозаводском районе вечером 12 августа подростки устроили потасовку со стрельбой. Инцидент попал на камеры подъезда дома № 110 по улице героев Танкограда. «Все произошло около 21 часа 12 августа. На записи слышно, как раздается несколько выстрелов, после этого с места конфликта разбегаются порядка двух десятков человек, потом с парковки начинают выезжать машины», — сообщает сайт «74.ру». На кадрах слышны высртелы, затем более десятка молодых людей убегают с места потасовки. За ними задним ходом двигаются автомобили. URA.RU запросило подробности происшествия в пресс-службе городской полиции. К моменту публикации ответ не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тракторозаводском районе вечером 12 августа подростки устроили потасовку со стрельбой. Инцидент попал на камеры подъезда дома № 110 по улице героев Танкограда. «Все произошло около 21 часа 12 августа. На записи слышно, как раздается несколько выстрелов, после этого с места конфликта разбегаются порядка двух десятков человек, потом с парковки начинают выезжать машины», — сообщает сайт «74.ру». На кадрах слышны высртелы, затем более десятка молодых людей убегают с места потасовки. За ними задним ходом двигаются автомобили. URA.RU запросило подробности происшествия в пресс-службе городской полиции. К моменту публикации ответ не поступал.