В Челябинске подростки устроили потасовку со стрельбой

В Тракторозаводском районе вечером 12 августа подростки устроили потасовку со стрельбой. Инцидент попал на камеры подъезда дома № 110 по улице героев Танкограда.
«Все произошло около 21 часа 12 августа. На записи слышно, как раздается несколько выстрелов, после этого с места конфликта разбегаются порядка двух десятков человек, потом с парковки начинают выезжать машины», — сообщает сайт «74.ру».
На кадрах слышны высртелы, затем более десятка молодых людей убегают с места потасовки. За ними задним ходом двигаются автомобили. URA.RU запросило подробности происшествия в пресс-службе городской полиции. К моменту публикации ответ не поступал.
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