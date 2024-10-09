В Пермском крае продается яхт-клуб с банным комплексом и причалом

В Пермском крае на продажу выставлен яхт-клуб. Объект оборудован причалом и круглогодичной стоянкой для яхт, катеров и лодок. Актив продается на сайте «Авито».
«Продается действующий бизнес яхт-клуб „Якорь“. Он расположен на берегу Камы, в живописном месте города Чайковский, рядом речной порт, парк отдыха и аттракционов. Объекты на территории в отличном состоянии, регулярно обслуживаются, поддерживаются в надлежащем виде, износ составляет 20%. Причал оборудован освещением, системой подачи воды и электричества к пришвартованным судам. Возможна стоянка судов до 20 метров с осадкой до двух метров», — сообщается в объявлении.
Уточняется, что на объекте есть эллинг — помещение на берегу для хранения судов с оборудованием для их подъема и спуска на воду. Также имеются беседки, банный комплекс, детская площадка, причал протяженностью 40 м, понтон, скважина, система видеонаблюдения, котельная и годовой запас дров. Яхт-клуб продается за 27 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставили на продажу бывшую базу отдыха «Куликовка», которая ранее принадлежала МУП «Пермгорэлектротранс». Цена, указанная в объявлении на «Авито» — 16 миллионов рублей.
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