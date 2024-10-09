09 октября 2024

В челябинских лесах появились грузди

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Уличная торговля. Тюмень, грибы, грузди
В Челябинске на базаре грузди продают ведрами Фото:

В лесах Челябинской области, несмотря на приближение снегопадов, появились грузди. Об сообщают жители в соцсетях.

«В воскресенье, гуляя по улице Гагарина, зашла на рынок, там мужчина продавал пять ведер сухих груздей. Сказал, что собирал в Сосновском районе в лесах у поселка Биргильда. И, естественно, тут я сон потеряла», — написала Виктория В. в группе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте».

Виктория отметила, что после этого она отправилась в лес за груздями. По ее словам, она нашла всего лишь несколько сухих груздей, но этого ей хватило, чтобы сварить груздянку.

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В лесах Челябинской области, несмотря на приближение снегопадов, появились грузди. Об сообщают жители в соцсетях. «В воскресенье, гуляя по улице Гагарина, зашла на рынок, там мужчина продавал пять ведер сухих груздей. Сказал, что собирал в Сосновском районе в лесах у поселка Биргильда. И, естественно, тут я сон потеряла», — написала Виктория В. в группе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в социальной сети в «ВКонтакте». Виктория отметила, что после этого она отправилась в лес за груздями. По ее словам, она нашла всего лишь несколько сухих груздей, но этого ей хватило, чтобы сварить груздянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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