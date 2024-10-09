09 октября 2024

В столице ХМАО очередь на шиномонтаж заблокировала улицу

В Ханты-Мансийске очередь на шиномонтаж заблокировала улицу
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске очередь в шиномонтаж перекрыла улицу
В Ханты-Мансийске очередь в шиномонтаж перекрыла улицу Фото:

В Ханты-Мансийске очередь к СТО на перекрестке Свердлова-Безноскова растянулась на несколько улиц, полностью перекрыв движение и создав потенциально опасную обстановку на дороге. Об этом рассказали жители города в группе «ТП Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Аварийно опасная обстановка создается в период переобувки автотранспорта на перекрестке Свердлова — Безноскова? Хвост из машин тянется до самой ул. Рознина, перекрывая полностью полосу движения», — пишут жители столицы Югры.

Очевидцы утверждают, что из-за множества машин сложно оценить дорожную ситуацию, что создает риск для ДТП. В комментариях к посту жители поделились, что такая ситуация возникает каждую весну и осень, когда все автомобилисты спешат переобуть машины.

Агентство обратилось за комментарием в ГИБДД по ХМАО. В Госавтоинспекции разбираются с ситуацией, ответ обещали дать позже.

 Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги шиномонтажа из-за похолодания. На СТО выстраиваются очереди, а цены выросли.

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В Ханты-Мансийске очередь к СТО на перекрестке Свердлова-Безноскова растянулась на несколько улиц, полностью перекрыв движение и создав потенциально опасную обстановку на дороге. Об этом рассказали жители города в группе «ТП Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». «Аварийно опасная обстановка создается в период переобувки автотранспорта на перекрестке Свердлова — Безноскова? Хвост из машин тянется до самой ул. Рознина, перекрывая полностью полосу движения», — пишут жители столицы Югры. Очевидцы утверждают, что из-за множества машин сложно оценить дорожную ситуацию, что создает риск для ДТП. В комментариях к посту жители поделились, что такая ситуация возникает каждую весну и осень, когда все автомобилисты спешат переобуть машины. Агентство обратилось за комментарием в ГИБДД по ХМАО. В Госавтоинспекции разбираются с ситуацией, ответ обещали дать позже.  Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги шиномонтажа из-за похолодания. На СТО выстраиваются очереди, а цены выросли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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