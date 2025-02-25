Челябинская шаурма стала начинкой для фаршированных перцев в Курганской области

В Курганской области мясоперерабатывающее предприятие использовало шаурму из Челябинской области в качестве начинки для фаршированных перцев. Однако, как выяснилось, эта шаурма предназначалась для реализации, а не для переработки. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило эту ошибку при анализе данных с помощью искусственного интеллекта в системе «ВетИС».
«Должностным лицом <...> установлено, что <...> уполномоченное лицо одного из мясоперерабатывающих предприятий Курганской области оформило документы на готовую продукцию — 15 килограмм фаршированного перца. Сырьем для начинки послужило два килограмма шпика и восемь килограмм шаурмы, поступившей на предприятие из Челябинской области с целью реализации, а не для переработки», — сообщило надзорное ведомство.
Ветеринарные правила требуют точного указания происхождения и назначения продукции. В данном случае предприятие указало недостоверные сведения в документах, что нарушило прослеживаемость товаров. В результате Россельхознадзор заблокировал уполномоченному лицу предприятия доступ к оформлению ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий». Это означает, что предприятие временно не сможет оформлять необходимые документы для перемещения своей продукции. Такие меры помогают предотвратить распространение потенциально опасной продукции и поддерживать порядок в сфере ветеринарного надзора.
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