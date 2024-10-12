12 октября 2024
11 октября 2024

Пермский ученый Долгих объяснил, как ухудшается зрение из-за компьютера

Пермский ученый Долгих: острота зрения снижается, если близко сидеть у монитора
© Служба новостей «URA.RU»
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Зрение может пострадать если близко сидеть у монитора компьютера
Зрение может пострадать если близко сидеть у монитора компьютера Фото:

Если близко сидеть перед экраном компьютера, то на глаза повышается нагрузка. Кроме того, глядя на монитор, человек реже моргает и глаза хуже снабжаются кровью. Поэтому снижается острота зрения. Об этом рассказал профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха (ПНИПУ), доктор медицинских наук Олег Долгих.

«Когда экран компьютера расположен слишком близко к глазам, у человека повышается нагрузка на хрусталик. Глаза тяжело работают, совершая тысячи микродвижений и переводя взгляд с точки на точку. Это вызывает зрительное утомление и ухудшение зрения», — передает газета «Аргументы и факты» слова Долгих.

Долгих подчеркнул, что пользователю компьютера труднее сфокусировать взгляд на далеко расположенных предметах. Он добавил, что зрение вдаль у человека после долгого сидения перед монитором может ослабнуть.

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Если близко сидеть перед экраном компьютера, то на глаза повышается нагрузка. Кроме того, глядя на монитор, человек реже моргает и глаза хуже снабжаются кровью. Поэтому снижается острота зрения. Об этом рассказал профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха (ПНИПУ), доктор медицинских наук Олег Долгих. «Когда экран компьютера расположен слишком близко к глазам, у человека повышается нагрузка на хрусталик. Глаза тяжело работают, совершая тысячи микродвижений и переводя взгляд с точки на точку. Это вызывает зрительное утомление и ухудшение зрения», — передает газета «Аргументы и факты» слова Долгих. Долгих подчеркнул, что пользователю компьютера труднее сфокусировать взгляд на далеко расположенных предметах. Он добавил, что зрение вдаль у человека после долгого сидения перед монитором может ослабнуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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