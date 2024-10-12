Пермский ученый Долгих объяснил, как ухудшается зрение из-за компьютера

Если близко сидеть перед экраном компьютера, то на глаза повышается нагрузка. Кроме того, глядя на монитор, человек реже моргает и глаза хуже снабжаются кровью. Поэтому снижается острота зрения. Об этом рассказал профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха (ПНИПУ), доктор медицинских наук Олег Долгих.
«Когда экран компьютера расположен слишком близко к глазам, у человека повышается нагрузка на хрусталик. Глаза тяжело работают, совершая тысячи микродвижений и переводя взгляд с точки на точку. Это вызывает зрительное утомление и ухудшение зрения», — передает газета «Аргументы и факты» слова Долгих.
Долгих подчеркнул, что пользователю компьютера труднее сфокусировать взгляд на далеко расположенных предметах. Он добавил, что зрение вдаль у человека после долгого сидения перед монитором может ослабнуть.
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