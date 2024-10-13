В Свердловской области отменили семь маршрутов электричек из-за похолодания

Свердловская железная дорога с 14 октября переходит на зимний график работы, отменив тем самым семь «летних» поездов, назначенных на период с апреля по октябрь. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Свердловская пригородная компания» выводит из обращения электрички: №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда; №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская; №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка; №6951/6952 Серов — Бокситы; №6802 Нижний Тагил — Невьянск; №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской; №6954/6953 Бокситы — Верхотурье, следует из сообщения. С 28 октября отменяется поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод.
Отменены и введенные летом небольшие остановочные пункты: Большая Поляна, Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховка, Вагановка и другие. Уточнить расписание и график работы электричек можно на сайтах РЖД или СПК.
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