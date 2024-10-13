13 октября 2024

В Свердловской области отменили семь маршрутов электричек из-за похолодания

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СвЖД переходит на зимний график работы Фото:

Свердловская железная дорога с 14 октября переходит на зимний график работы, отменив тем самым семь «летних» поездов, назначенных на период с апреля по октябрь. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Свердловская пригородная компания» выводит из обращения электрички: №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда; №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская; №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка; №6951/6952 Серов — Бокситы; №6802 Нижний Тагил — Невьянск; №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской; №6954/6953 Бокситы — Верхотурье, следует из сообщения. С 28 октября отменяется поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод.

Отменены и введенные летом небольшие остановочные пункты: Большая Поляна, Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховка, Вагановка и другие. Уточнить расписание и график работы электричек можно на сайтах РЖД или СПК.

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Свердловская железная дорога с 14 октября переходит на зимний график работы, отменив тем самым семь «летних» поездов, назначенных на период с апреля по октябрь. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Свердловская пригородная компания» выводит из обращения электрички: №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда; №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская; №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка; №6951/6952 Серов — Бокситы; №6802 Нижний Тагил — Невьянск; №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской; №6954/6953 Бокситы — Верхотурье, следует из сообщения. С 28 октября отменяется поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод. Отменены и введенные летом небольшие остановочные пункты: Большая Поляна, Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховка, Вагановка и другие. Уточнить расписание и график работы электричек можно на сайтах РЖД или СПК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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