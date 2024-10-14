Глумившегося над бойцами СВО блогера Оморьяна обвинили в поддержке «Азова»*. Фото

Блогера из Екатеринбурга Оморьяна обвинили в поддержке «Азова»*

14 октября 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Стример был задержан из-за издевательств над российскими бойцами СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, обвинили в поддержке батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Проанализировав записи со стримов, силовики пришли к выводу, что Оморьян оправдывал действия террористического и запрещенного в РФ батальона „Азов“», — сказал собеседник агентства. Оморьяну вменили статью «Публичное оправдание терроризма», разбирательство над ним уже идет в военном суде в Екатеринбурге. Свои стримы Оморьян проводил в приложении «Друг Вокруг». Эфир, после которого его задержали, состоялся 6 января. Тогда он заявил, что отрезал шевроны и уши российским солдатам. В этот момент блогер был пьян. После задержания мужчина сказал, что хочет искупить свою вину кровью и поехать на фронт. Как стало известно URA.RU, блогер признал вину частично. «Я говорил это, да. Но это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики, люди, которые со мной общались, вынудили меня, спровоцировали. Никакого отношения к батальону я не имею, я никого оттуда не знаю, у меня нет ни с кем из них переписок. И вступать в их ряды я никого не агитировал», — защищался в суде стример. Оморьян родом из деревни в Алапаевском районе. Ранее был судим за кражи. Последние годы жил в Екатеринбурге и работал в ЧОП «Агентство спецохраны». *Батальон «Азов» признан террористическим и запрещенным в РФ. Артем Оморьян в суде Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, обвинили в поддержке батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Проанализировав записи со стримов, силовики пришли к выводу, что Оморьян оправдывал действия террористического и запрещенного в РФ батальона „Азов“», — сказал собеседник агентства. Оморьяну вменили статью «Публичное оправдание терроризма», разбирательство над ним уже идет в военном суде в Екатеринбурге. Свои стримы Оморьян проводил в приложении «Друг Вокруг». Эфир, после которого его задержали, состоялся 6 января. Тогда он заявил, что отрезал шевроны и уши российским солдатам. В этот момент блогер был пьян. После задержания мужчина сказал, что хочет искупить свою вину кровью и поехать на фронт. Как стало известно URA.RU, блогер признал вину частично. «Я говорил это, да. Но это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики, люди, которые со мной общались, вынудили меня, спровоцировали. Никакого отношения к батальону я не имею, я никого оттуда не знаю, у меня нет ни с кем из них переписок. И вступать в их ряды я никого не агитировал», — защищался в суде стример. Оморьян родом из деревни в Алапаевском районе. Ранее был судим за кражи. Последние годы жил в Екатеринбурге и работал в ЧОП «Агентство спецохраны». *Батальон «Азов» признан террористическим и запрещенным в РФ.