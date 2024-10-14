Глумившегося над бойцами СВО блогера Оморьяна обвинили в поддержке «Азова»*. Фото

Блогера из Екатеринбурга Оморьяна обвинили в поддержке «Азова»*
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, боевики, военные, бандиты, оружие, вооружение, амуниция, ак, террористы, вооруженные люди, автомат калашникова, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрг, диверсанты, диверсионно-разведывательная группа
Стример был задержан из-за издевательств над российскими бойцами СВО Фото:

Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, обвинили в поддержке батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Проанализировав записи со стримов, силовики пришли к выводу, что Оморьян оправдывал действия террористического и запрещенного в РФ батальона „Азов“», — сказал собеседник агентства. Оморьяну вменили статью «Публичное оправдание терроризма», разбирательство над ним уже идет в военном суде в Екатеринбурге.

Свои стримы Оморьян проводил в приложении «Друг Вокруг». Эфир, после которого его задержали, состоялся 6 января. Тогда он заявил, что отрезал шевроны и уши российским солдатам. В этот момент блогер был пьян. После задержания мужчина сказал, что хочет искупить свою вину кровью и поехать на фронт.

Как стало известно URA.RU, блогер признал вину частично. «Я говорил это, да. Но это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики, люди, которые со мной общались, вынудили меня, спровоцировали. Никакого отношения к батальону я не имею, я никого оттуда не знаю, у меня нет ни с кем из них переписок. И вступать в их ряды я никого не агитировал», — защищался в суде стример.

Оморьян родом из деревни в Алапаевском районе. Ранее был судим за кражи. Последние годы жил в Екатеринбурге и работал в ЧОП «Агентство спецохраны».

*Батальон «Азов» признан террористическим и запрещенным в РФ.

Артем Оморьян в суде
Артем Оморьян в суде
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, обвинили в поддержке батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Проанализировав записи со стримов, силовики пришли к выводу, что Оморьян оправдывал действия террористического и запрещенного в РФ батальона „Азов“», — сказал собеседник агентства. Оморьяну вменили статью «Публичное оправдание терроризма», разбирательство над ним уже идет в военном суде в Екатеринбурге. Свои стримы Оморьян проводил в приложении «Друг Вокруг». Эфир, после которого его задержали, состоялся 6 января. Тогда он заявил, что отрезал шевроны и уши российским солдатам. В этот момент блогер был пьян. После задержания мужчина сказал, что хочет искупить свою вину кровью и поехать на фронт. Как стало известно URA.RU, блогер признал вину частично. «Я говорил это, да. Но это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики, люди, которые со мной общались, вынудили меня, спровоцировали. Никакого отношения к батальону я не имею, я никого оттуда не знаю, у меня нет ни с кем из них переписок. И вступать в их ряды я никого не агитировал», — защищался в суде стример. Оморьян родом из деревни в Алапаевском районе. Ранее был судим за кражи. Последние годы жил в Екатеринбурге и работал в ЧОП «Агентство спецохраны». *Батальон «Азов» признан террористическим и запрещенным в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...