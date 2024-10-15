Полицейские в Тюмени пристыдили распоясавшихся вахтовиков с Ямала

В Тюмени троим вахтовикам, едущим из ЯНАО потребовалась беседа с полицейскими из-за распития спиртных напитков и нарушения общественного порядка. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
«В дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в первом вагоне пассажирского поезда „Новый Уренгой — Казань“ трое пассажиров нарушают общественный порядок», — сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на официальном сайте. Само происшествие произошло 12 октября.
Трое мужчин возвращались с вахты в Удмуртию и Башкирию и познакомились в поезде. Это событие они решили отметить совместным распитием спиртных напитков. В результате мужчины вели себя вызывающе и мешали спокойной поездке других пассажиров. На станции Тюмень в вагон зашли полицейские и провели беседу с дебоширами, составив административные протоколы. После чего, нарушители общественного порядка продолжили поездку.
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