Полицейские в Тюмени пристыдили распоясавшихся вахтовиков с Ямала

Трое вахтовиков устроили дебош в поезде из Нового Уренгоя в Казань
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Троих вахтовиков из ЯНАО ссадили с поезда в Тюмени
Троих вахтовиков из ЯНАО ссадили с поезда в Тюмени Фото:

В Тюмени троим вахтовикам, едущим из ЯНАО потребовалась беседа с полицейскими из-за распития спиртных напитков и нарушения общественного порядка. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

«В дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в первом вагоне пассажирского поезда „Новый Уренгой — Казань“ трое пассажиров нарушают общественный порядок», — сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на официальном сайте. Само происшествие произошло 12 октября.

Трое мужчин возвращались с вахты в Удмуртию и Башкирию и познакомились в поезде. Это событие они решили отметить совместным распитием спиртных напитков. В результате мужчины вели себя вызывающе и мешали спокойной поездке других пассажиров. На станции Тюмень в вагон зашли полицейские и провели беседу с дебоширами, составив административные протоколы. После чего, нарушители общественного порядка продолжили поездку.

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В Тюмени троим вахтовикам, едущим из ЯНАО потребовалась беседа с полицейскими из-за распития спиртных напитков и нарушения общественного порядка. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе транспортной полиции. «В дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в первом вагоне пассажирского поезда „Новый Уренгой — Казань“ трое пассажиров нарушают общественный порядок», — сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО на официальном сайте. Само происшествие произошло 12 октября. Трое мужчин возвращались с вахты в Удмуртию и Башкирию и познакомились в поезде. Это событие они решили отметить совместным распитием спиртных напитков. В результате мужчины вели себя вызывающе и мешали спокойной поездке других пассажиров. На станции Тюмень в вагон зашли полицейские и провели беседу с дебоширами, составив административные протоколы. После чего, нарушители общественного порядка продолжили поездку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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