В Екатеринбурге хотят ввести еще одну льготу для дорожников

Мэр Екатеринбурга Орлов пообещал обеспечить сотрудников ДЭУ бесплатным проездом

15 октября 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в 2023 году дважды проиндексировали зарплату сотрудникам ДЭУ Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в Верх-Исетском ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) планируют ввести новую льготу для сотрудников — бесплатный проезд на общественном транспорте. Это поможет удержать сотрудников, выразил мнение мэр города Алексей Орлов, приехавший в ДЭУ с инспекцией. «В Верх-Исетском ДЭУ вопрос с кадрами обстоит сложнее. Сейчас с коллегами обсудили ряд мероприятий, таких как обеспечение сотрудников горячим питанием, возможность оплаты проезда на общественном транспорте. Потому что многие из них им пользуются», — объяснил Орлов. Ранее мэр отмечал, что в городе резко сократился дефицит кадров в ДЭУ. Сейчас он составляет 19%, а ранее доходил до 30%. Изменения, по мнению Орлова, связаны с тем, что в Екатеринбурге в 2023 году была дважды проведена индексация зарплат в ДЭУ. С 1 октября 2024 года она выросла еще на 17,5%. Также помогло обеспечение бесплатным горячим питанием водителей и рабочих (проект был запущен в тестовом режиме в 2023 году в Железнодорожном районе). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в Верх-Исетском ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) планируют ввести новую льготу для сотрудников — бесплатный проезд на общественном транспорте. Это поможет удержать сотрудников, выразил мнение мэр города Алексей Орлов, приехавший в ДЭУ с инспекцией. «В Верх-Исетском ДЭУ вопрос с кадрами обстоит сложнее. Сейчас с коллегами обсудили ряд мероприятий, таких как обеспечение сотрудников горячим питанием, возможность оплаты проезда на общественном транспорте. Потому что многие из них им пользуются», — объяснил Орлов. Ранее мэр отмечал, что в городе резко сократился дефицит кадров в ДЭУ. Сейчас он составляет 19%, а ранее доходил до 30%. Изменения, по мнению Орлова, связаны с тем, что в Екатеринбурге в 2023 году была дважды проведена индексация зарплат в ДЭУ. С 1 октября 2024 года она выросла еще на 17,5%. Также помогло обеспечение бесплатным горячим питанием водителей и рабочих (проект был запущен в тестовом режиме в 2023 году в Железнодорожном районе).