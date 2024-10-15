Общество Деревни и села под Екатеринбургом обесточат на целый день 15 октября 2024 в 17:42 Размер текста - 17 + Специалисты отремонтируют линию электропередачи на 500 киловольт Фото: Илья Московец © URA.RU В пригородах Екатеринбурга 16 октября энергетики Россетей отремонтируют одну из ключевых магистральных линий электропередачи, из-за чего будут отключены прилегающие объекты распределительной сети. О возможных перебоях предупредили в пресс-службе мэрии. «С 08:00 до 20:00 возможны перебои электроснабжения в населенных пунктах: Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, в коллективных садах „Торфяник“, „Хлебопродукт“, „Озерки“, „Надежда-2“, „Дорожник“, „Мираж“, „Сатурн“, „Родничок 1,2“, „Лада“, „Геолог“, „Исеть 3“, „Старт“, „Община“, „Медик“, „Сантос“. Также могут быть отключения в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры», — следует из сообщения. Энергетики призывают горожан проявить понимание в связи с временными неудобствами. Отмечается, что проводимые работы направлены на улучшение надежности функционирования электросетевой инфраструктуры Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В пригородах Екатеринбурга 16 октября энергетики Россетей отремонтируют одну из ключевых магистральных линий электропередачи, из-за чего будут отключены прилегающие объекты распределительной сети. О возможных перебоях предупредили в пресс-службе мэрии. «С 08:00 до 20:00 возможны перебои электроснабжения в населенных пунктах: Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, в коллективных садах „Торфяник“, „Хлебопродукт“, „Озерки“, „Надежда-2“, „Дорожник“, „Мираж“, „Сатурн“, „Родничок 1,2“, „Лада“, „Геолог“, „Исеть 3“, „Старт“, „Община“, „Медик“, „Сантос“. Также могут быть отключения в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры», — следует из сообщения. Энергетики призывают горожан проявить понимание в связи с временными неудобствами. Отмечается, что проводимые работы направлены на улучшение надежности функционирования электросетевой инфраструктуры Свердловской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям