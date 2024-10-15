Деревни и села под Екатеринбургом обесточат на целый день

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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Специалисты отремонтируют линию электропередачи на 500 киловольт Фото:

В пригородах Екатеринбурга 16 октября энергетики Россетей отремонтируют одну из ключевых магистральных линий электропередачи, из-за чего будут отключены прилегающие объекты распределительной сети. О возможных перебоях предупредили в пресс-службе мэрии.

«С 08:00 до 20:00 возможны перебои электроснабжения в населенных пунктах: Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, в коллективных садах „Торфяник“, „Хлебопродукт“, „Озерки“, „Надежда-2“, „Дорожник“, „Мираж“, „Сатурн“, „Родничок 1,2“, „Лада“, „Геолог“, „Исеть 3“, „Старт“, „Община“, „Медик“, „Сантос“. Также могут быть отключения в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры», — следует из сообщения.

Энергетики призывают горожан проявить понимание в связи с временными неудобствами. Отмечается, что проводимые работы направлены на улучшение надежности функционирования электросетевой инфраструктуры Свердловской области.

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В пригородах Екатеринбурга 16 октября энергетики Россетей отремонтируют одну из ключевых магистральных линий электропередачи, из-за чего будут отключены прилегающие объекты распределительной сети. О возможных перебоях предупредили в пресс-службе мэрии. «С 08:00 до 20:00 возможны перебои электроснабжения в населенных пунктах: Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, в коллективных садах „Торфяник“, „Хлебопродукт“, „Озерки“, „Надежда-2“, „Дорожник“, „Мираж“, „Сатурн“, „Родничок 1,2“, „Лада“, „Геолог“, „Исеть 3“, „Старт“, „Община“, „Медик“, „Сантос“. Также могут быть отключения в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры», — следует из сообщения. Энергетики призывают горожан проявить понимание в связи с временными неудобствами. Отмечается, что проводимые работы направлены на улучшение надежности функционирования электросетевой инфраструктуры Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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