Деревни и села под Екатеринбургом обесточат на целый день

В пригородах Екатеринбурга 16 октября энергетики Россетей отремонтируют одну из ключевых магистральных линий электропередачи, из-за чего будут отключены прилегающие объекты распределительной сети. О возможных перебоях предупредили в пресс-службе мэрии.
«С 08:00 до 20:00 возможны перебои электроснабжения в населенных пунктах: Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, в коллективных садах „Торфяник“, „Хлебопродукт“, „Озерки“, „Надежда-2“, „Дорожник“, „Мираж“, „Сатурн“, „Родничок 1,2“, „Лада“, „Геолог“, „Исеть 3“, „Старт“, „Община“, „Медик“, „Сантос“. Также могут быть отключения в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры», — следует из сообщения.
Энергетики призывают горожан проявить понимание в связи с временными неудобствами. Отмечается, что проводимые работы направлены на улучшение надежности функционирования электросетевой инфраструктуры Свердловской области.
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В пригородах Екатеринбурга 16 октября энергетики Россетей отремонтируют одну из ключевых магистральных линий электропередачи, из-за чего будут отключены прилегающие объекты распределительной сети. О возможных перебоях предупредили в пресс-службе мэрии. «С 08:00 до 20:00 возможны перебои электроснабжения в населенных пунктах: Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, в коллективных садах „Торфяник“, „Хлебопродукт“, „Озерки“, „Надежда-2“, „Дорожник“, „Мираж“, „Сатурн“, „Родничок 1,2“, „Лада“, „Геолог“, „Исеть 3“, „Старт“, „Община“, „Медик“, „Сантос“. Также могут быть отключения в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры», — следует из сообщения. Энергетики призывают горожан проявить понимание в связи с временными неудобствами. Отмечается, что проводимые работы направлены на улучшение надежности функционирования электросетевой инфраструктуры Свердловской области.