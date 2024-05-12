Природнадзор выявил в ХМАО очаг заболевания бешенством

13 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Весной увеличивается риск заражения бешенством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском районе выявлен очаг заболевания бешенством. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного Природнадзора. «В очередном населенном пункте ХМАО выявлено бешенство лисы. На этот раз в селе Нялинское, ул. Лесная», — указано в посте. При этом в ведомстве отметили, что бешенство — крайне опасная болезнь, а весной увеличиваются риски заражения. «В период спаривания часто происходит перезаражение животных и инфицированных особей становится больше. В случае укуса риск возрастает по сравнению с холодным сезоном, когда толстая теплая одежда и обувь могут защитить от повреждения кожных покровов и проникновения слюны. Весной начинаются выезды за пределы населенных пунктов, на природу», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выявлено несколько очагов бешенства. Об опасном заболевании жителей предупредила глава округа Наталья Комарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском районе выявлен очаг заболевания бешенством. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного Природнадзора. «В очередном населенном пункте ХМАО выявлено бешенство лисы. На этот раз в селе Нялинское, ул. Лесная», — указано в посте. При этом в ведомстве отметили, что бешенство — крайне опасная болезнь, а весной увеличиваются риски заражения. «В период спаривания часто происходит перезаражение животных и инфицированных особей становится больше. В случае укуса риск возрастает по сравнению с холодным сезоном, когда толстая теплая одежда и обувь могут защитить от повреждения кожных покровов и проникновения слюны. Весной начинаются выезды за пределы населенных пунктов, на природу», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выявлено несколько очагов бешенства. Об опасном заболевании жителей предупредила глава округа Наталья Комарова.