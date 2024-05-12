12 мая 2024
11 мая 2024

Природнадзор выявил в ХМАО очаг заболевания бешенством

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, исследование, проведение анализов, коронавирус
Весной увеличивается риск заражения бешенством Фото:

В Ханты-Мансийском районе выявлен очаг заболевания бешенством. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного Природнадзора.

«В очередном населенном пункте ХМАО выявлено бешенство лисы. На этот раз в селе Нялинское, ул. Лесная», — указано в посте.

При этом в ведомстве отметили, что бешенство — крайне опасная болезнь, а весной увеличиваются риски заражения. «В период спаривания часто происходит перезаражение животных и инфицированных особей становится больше. В случае укуса риск возрастает по сравнению с холодным сезоном, когда толстая теплая одежда и обувь могут защитить от повреждения кожных покровов и проникновения слюны. Весной начинаются выезды за пределы населенных пунктов, на природу», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выявлено несколько очагов бешенства. Об опасном заболевании жителей предупредила глава округа Наталья Комарова.

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В Ханты-Мансийском районе выявлен очаг заболевания бешенством. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного Природнадзора. «В очередном населенном пункте ХМАО выявлено бешенство лисы. На этот раз в селе Нялинское, ул. Лесная», — указано в посте. При этом в ведомстве отметили, что бешенство — крайне опасная болезнь, а весной увеличиваются риски заражения. «В период спаривания часто происходит перезаражение животных и инфицированных особей становится больше. В случае укуса риск возрастает по сравнению с холодным сезоном, когда толстая теплая одежда и обувь могут защитить от повреждения кожных покровов и проникновения слюны. Весной начинаются выезды за пределы населенных пунктов, на природу», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выявлено несколько очагов бешенства. Об опасном заболевании жителей предупредила глава округа Наталья Комарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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