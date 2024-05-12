Природнадзор выявил в ХМАО очаг заболевания бешенством

В Ханты-Мансийском районе выявлен очаг заболевания бешенством. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного Природнадзора.
«В очередном населенном пункте ХМАО выявлено бешенство лисы. На этот раз в селе Нялинское, ул. Лесная», — указано в посте.
При этом в ведомстве отметили, что бешенство — крайне опасная болезнь, а весной увеличиваются риски заражения. «В период спаривания часто происходит перезаражение животных и инфицированных особей становится больше. В случае укуса риск возрастает по сравнению с холодным сезоном, когда толстая теплая одежда и обувь могут защитить от повреждения кожных покровов и проникновения слюны. Весной начинаются выезды за пределы населенных пунктов, на природу», — сказано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выявлено несколько очагов бешенства. Об опасном заболевании жителей предупредила глава округа Наталья Комарова.
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