В Турции наказали родившую в аэропорту Анталии россиянку

Арестованная россиянка оставила новорожденного в туалете
В Турции арестовали россиянку Екатерину Бурназкину, которая родила в аэропорту Антальи. Об этом сообщает агентство DHA.
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«Суд арестовал россиянку, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи», — говорится в материале агентства DHA. Там же опубликовано фото женщины.
Ранее турецкие СМИ сообщали о новорожденном, которого нашел уборщик в туалете аэропорта. Полиция задержала предположительную мать и мужчину, которые, возможно, собирались лететь в Москву.
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