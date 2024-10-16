В Турции наказали родившую в аэропорту Анталии россиянку

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Арестованная россиянка оставила новорожденного в туалете
Арестованная россиянка оставила новорожденного в туалете Фото:

В Турции арестовали россиянку Екатерину Бурназкину, которая родила в аэропорту Антальи. Об этом сообщает агентство DHA. 

«Суд арестовал россиянку, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи», — говорится в материале агентства DHA. Там же опубликовано фото женщины.

Ранее турецкие СМИ сообщали о новорожденном, которого нашел уборщик в туалете аэропорта. Полиция задержала предположительную мать и мужчину, которые, возможно, собирались лететь в Москву. 

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В Турции арестовали россиянку Екатерину Бурназкину, которая родила в аэропорту Антальи. Об этом сообщает агентство DHA.  «Суд арестовал россиянку, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи», — говорится в материале агентства DHA. Там же опубликовано фото женщины. Ранее турецкие СМИ сообщали о новорожденном, которого нашел уборщик в туалете аэропорта. Полиция задержала предположительную мать и мужчину, которые, возможно, собирались лететь в Москву. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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