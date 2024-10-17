США одним решением отсрочили создание полной эскадрильи западных истребителей на Украине

США отложили формирование полноценной эскадрильи западных истребителей на Украине на несколько месяцев, решив обучать управлению F-16 не опытных пилотов, а молодых украинских курсантов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Сроки появления на Украине полноценной эскадрильи самолетов F-16 отодвигаются на много месяцев из-за переориентации подготовки украинских военных к управлению этими истребителями», — говорится в материале газеты. Там добавили, что обучение теперь будет сосредоточено на молодых украинских курсантах, которые легче воспринимают «западный стиль» обучения, а не на опытных.
Украина нуждается в дополнительных F-16 и пилотах для улучшения противовоздушной обороны. Полноценная эскадрилья из 20 самолетов и 40 пилотов не будет сформирована до весны или лета следующего года, заключили в газете.
Подготовка украинских летчиков к эксплуатации истребителей F-16 — ключевое направление сотрудничества между США и Украиной, о чем заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что крайне важно, чтобы украинские пилоты соответствовали необходимым требованиям, включая знание английского языка.
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