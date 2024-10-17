17 октября 2024

В Челябинскую область не пустили 120 тонн овощей из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В числе недопущенных партий оказались 20 тонн капусты
В числе недопущенных партий оказались 20 тонн капусты Фото:

В Челябинскую область за первую половину октября не пропустили 120 тонн овощей из Казахстана. Как сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, партии перевозились навалом и не имели маркировки.

«С 1 по 15 октября пресечена попытка ввоза 80 тонн дынь, 18 тонн перца сладкого, 20 тонн капусты и 0,5 тонны редьки дайкон. Кроме того, был остановлен ввоз 1,5 тонны рисовой крупы. Партии следовали из Республики Казахстан», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Перец пытались ввести по недействительному фитосанитарному сертификату. Остальные овощи и крупа перевозились навалом и без маркировки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область за первую половину октября не пропустили 120 тонн овощей из Казахстана. Как сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, партии перевозились навалом и не имели маркировки. «С 1 по 15 октября пресечена попытка ввоза 80 тонн дынь, 18 тонн перца сладкого, 20 тонн капусты и 0,5 тонны редьки дайкон. Кроме того, был остановлен ввоз 1,5 тонны рисовой крупы. Партии следовали из Республики Казахстан», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Перец пытались ввести по недействительному фитосанитарному сертификату. Остальные овощи и крупа перевозились навалом и без маркировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...