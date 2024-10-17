В Челябинскую область не пустили 120 тонн овощей из Казахстана

В Челябинскую область за первую половину октября не пропустили 120 тонн овощей из Казахстана. Как сообщили URA.RU 18 октября в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, партии перевозились навалом и не имели маркировки.
«С 1 по 15 октября пресечена попытка ввоза 80 тонн дынь, 18 тонн перца сладкого, 20 тонн капусты и 0,5 тонны редьки дайкон. Кроме того, был остановлен ввоз 1,5 тонны рисовой крупы. Партии следовали из Республики Казахстан», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Перец пытались ввести по недействительному фитосанитарному сертификату. Остальные овощи и крупа перевозились навалом и без маркировки.
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