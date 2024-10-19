Mash: бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

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Экс-мэру Сочи Копайгородскому (на фото справа) отказали в отправке на СВО, заявил Mash
Экс-мэру Сочи Копайгородскому (на фото справа) отказали в отправке на СВО, заявил Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский не смог вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Ранее экс-мэра арестовали в зоне проведения СВО по подозрению в создании организованной преступной группы.

«Когда суд выбирал экс-чиновнику меру пресечения, тот попросил его вернуть в зону спецоперации, но получил отказ», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Копайгородский сейчас находится в СИЗО. 

В конце мая Копайгородский ушел с поста мэра. Причиной отставки он указал переход на другую работу, передает Vse42.ru.

Летом 2024 года он отправился добровольцем в зону СВО. Экс-мэр был задержан в Луганске 25 сентября по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах.

Помимо этого его обвиняют в присвоении двух участков земли и дома стоимостью 3,7 миллиона рублей. Свою вину мужчина не признал, однако на его причастность указывают показания свидетелей

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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский не смог вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Ранее экс-мэра арестовали в зоне проведения СВО по подозрению в создании организованной преступной группы. «Когда суд выбирал экс-чиновнику меру пресечения, тот попросил его вернуть в зону спецоперации, но получил отказ», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Копайгородский сейчас находится в СИЗО.  В конце мая Копайгородский ушел с поста мэра. Причиной отставки он указал переход на другую работу, передает Vse42.ru. Летом 2024 года он отправился добровольцем в зону СВО. Экс-мэр был задержан в Луганске 25 сентября по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах. Помимо этого его обвиняют в присвоении двух участков земли и дома стоимостью 3,7 миллиона рублей. Свою вину мужчина не признал, однако на его причастность указывают показания свидетелей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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