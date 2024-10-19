Mash: бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский не смог вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Ранее экс-мэра арестовали в зоне проведения СВО по подозрению в создании организованной преступной группы.
«Когда суд выбирал экс-чиновнику меру пресечения, тот попросил его вернуть в зону спецоперации, но получил отказ», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Копайгородский сейчас находится в СИЗО.
В конце мая Копайгородский ушел с поста мэра. Причиной отставки он указал переход на другую работу, передает Vse42.ru.
Летом 2024 года он отправился добровольцем в зону СВО. Экс-мэр был задержан в Луганске 25 сентября по подозрению в создании организованной преступной группы, занимающейся продажей мест на кладбищах.
Помимо этого его обвиняют в присвоении двух участков земли и дома стоимостью 3,7 миллиона рублей. Свою вину мужчина не признал, однако на его причастность указывают показания свидетелей.
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