Магнитогорец погряз в долгах, забыв отвязать номер от мобильного банка

Житель Магнитогорска оказался крупным должником после смены номера телефона

19 октября 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Житель Магнитогорска стал жертвой недобросовестного абонента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При проверке кредитной истории 35-летний житель Магнитогорска обнаружил, что на его имя оформлены обязательства на сумму более одного миллиона рублей. Ранее мужчина завел новый номер телефона, однако не отвязал прежний от банковского приложения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску. «Полицейские установили, что некоторое время назад магнитогорец сменил телефонный номер, но не изменил его в приложении банка. Спустя несколько месяцев номер перешел к другому владельцу, который получил доступ к личному кабинету потерпевшего и оформил от его имени кредит. Денежные средства были обналичены и похищены», — сообщили в правоохранительном ведомстве. Магнитогорец обратился в полицию после проверки своей кредитной истории, где и и обнаружил задолженность перед банком на сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Кредитные обязательства на его имя были оформлены в августе 2024 года. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При проверке кредитной истории 35-летний житель Магнитогорска обнаружил, что на его имя оформлены обязательства на сумму более одного миллиона рублей. Ранее мужчина завел новый номер телефона, однако не отвязал прежний от банковского приложения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску. «Полицейские установили, что некоторое время назад магнитогорец сменил телефонный номер, но не изменил его в приложении банка. Спустя несколько месяцев номер перешел к другому владельцу, который получил доступ к личному кабинету потерпевшего и оформил от его имени кредит. Денежные средства были обналичены и похищены», — сообщили в правоохранительном ведомстве. Магнитогорец обратился в полицию после проверки своей кредитной истории, где и и обнаружил задолженность перед банком на сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Кредитные обязательства на его имя были оформлены в августе 2024 года. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».