ТАСС: ВСУ убили на месте взятых в плен российских бойцов

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Украинский пленный рассказал, что ВСУ убивают российских солдат прямо на позициях
Украинский пленный рассказал, что ВСУ убивают российских солдат прямо на позициях Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на месте убивали российских солдат, взятых в плен. Об этом рассказал пленный командир батальона 113-й бригады ВСУ Александр Долматов, добавив, что стал свидетелем произошедшего вблизи Угледара.

«Наши штурмовые группы не брали пленных, а уничтожали их на месте. У них, видимо, в крови уже был адреналин на уничтожение», — заявил Долматов. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что сдался в плен 18 октября в районе поселения Золотая Нива на угледарском направлении. По его словам, штурмовые группы ВСУ уничтожали встречных на месте.

Долматов также упомянул, что в начале октября стал очевидцем гибели трех российских военнослужащих. О других происшествиях он узнал из радиопередач и от своих сослуживцев.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить информацию Ответ ожидается.

Ранее военнослужащий штурмового подразделения с позывным Штурман рассказал, что украинские боевики убивают три четверти личного состава, который пытается сдаться в плен российским войскам. В основном солдаты используют для убийства дроны и обычное вооружение.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на месте убивали российских солдат, взятых в плен. Об этом рассказал пленный командир батальона 113-й бригады ВСУ Александр Долматов, добавив, что стал свидетелем произошедшего вблизи Угледара. «Наши штурмовые группы не брали пленных, а уничтожали их на месте. У них, видимо, в крови уже был адреналин на уничтожение», — заявил Долматов. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что сдался в плен 18 октября в районе поселения Золотая Нива на угледарском направлении. По его словам, штурмовые группы ВСУ уничтожали встречных на месте. Долматов также упомянул, что в начале октября стал очевидцем гибели трех российских военнослужащих. О других происшествиях он узнал из радиопередач и от своих сослуживцев. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить информацию Ответ ожидается. Ранее военнослужащий штурмового подразделения с позывным Штурман рассказал, что украинские боевики убивают три четверти личного состава, который пытается сдаться в плен российским войскам. В основном солдаты используют для убийства дроны и обычное вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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