Российские войска блокировали ВСУ в Селидове

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Российские бойцы смыкают «клещи»
Российские бойцы смыкают «клещи» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ заблокировали группировку ВСУ в Селидове на покровском направлении. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Фактически противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — передает ТАСС слова источника. Он добавил, что российские бойцы совершают маневр «клещи», поэтому у украинских солдат нет возможности выйти из окружения безопасно. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в своем telegram-канале, что особенно жестокие бои происходят на покровском и кураховском направлениях, передает 360.ru. По его словам, российские бойцы продолжают попытки прорвать оборону Курщины.

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Бойцы ВС РФ заблокировали группировку ВСУ в Селидове на покровском направлении. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Фактически противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — передает ТАСС слова источника. Он добавил, что российские бойцы совершают маневр «клещи», поэтому у украинских солдат нет возможности выйти из окружения безопасно.  Ранее президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в своем telegram-канале, что особенно жестокие бои происходят на покровском и кураховском направлениях, передает 360.ru. По его словам, российские бойцы продолжают попытки прорвать оборону Курщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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