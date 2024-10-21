Российские войска блокировали ВСУ в Селидове

Бойцы ВС РФ заблокировали группировку ВСУ в Селидове на покровском направлении. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Фактически противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — передает ТАСС слова источника. Он добавил, что российские бойцы совершают маневр «клещи», поэтому у украинских солдат нет возможности выйти из окружения безопасно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в своем telegram-канале, что особенно жестокие бои происходят на покровском и кураховском направлениях, передает 360.ru. По его словам, российские бойцы продолжают попытки прорвать оборону Курщины.
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