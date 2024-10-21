Крупнейший военный холдинг РФ впервые поставит дроны «КУБ» за рубеж

Крупнейший военный холдинг «Калашников» поставит управляемые боеприпасы «КУБ-Э» за рубеж. Об этом сообщает telegram-канал «Концерн «Калашников».
«Концерн „Калашников“ поставит управляемые боеприпасы (УБ) „КУБ-Э“ в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта», — передает telegram-канал. Изделие уже имеет успешный опыт боевого применения.
«КУБ» предназначен для поражения одиночной и групповой бронетехники. В ноябре 2021 года «КУБ-Э» прошел государственные испытания, а в 2022 году «КУБ» решили поставлять заказчикам.
«Калашников» — крупнейший российский производитель боевого оружия и управляемых артиллерийских снарядов. На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 25 стран мира.
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