Крупнейший военный холдинг РФ впервые поставит дроны «КУБ» за рубеж

21 октября 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Дроны «КУБ-Э» впервые отправят за рубеж Фото: концерн «Калашников» Крупнейший военный холдинг «Калашников» поставит управляемые боеприпасы «КУБ-Э» за рубеж. Об этом сообщает telegram-канал «Концерн «Калашников». «Концерн „Калашников“ поставит управляемые боеприпасы (УБ) „КУБ-Э“ в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта», — передает telegram-канал. Изделие уже имеет успешный опыт боевого применения. «КУБ» предназначен для поражения одиночной и групповой бронетехники. В ноябре 2021 года «КУБ-Э» прошел государственные испытания, а в 2022 году «КУБ» решили поставлять заказчикам. «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого оружия и управляемых артиллерийских снарядов. На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 25 стран мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший военный холдинг «Калашников» поставит управляемые боеприпасы «КУБ-Э» за рубеж. Об этом сообщает telegram-канал «Концерн «Калашников». «Концерн „Калашников“ поставит управляемые боеприпасы (УБ) „КУБ-Э“ в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта», — передает telegram-канал. Изделие уже имеет успешный опыт боевого применения. «КУБ» предназначен для поражения одиночной и групповой бронетехники. В ноябре 2021 года «КУБ-Э» прошел государственные испытания, а в 2022 году «КУБ» решили поставлять заказчикам. «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого оружия и управляемых артиллерийских снарядов. На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 25 стран мира.