Прокурор назвал срок для основателя украинского телеканала Роднянского*

Прокурор требует 9,5 года для продюсера Роднянского* за фейки о ВС РФ
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ПМЭФ-2015. Санкт-Петербург. Итоговое, роднянский александр
Суд обвиняет Роднянского* в распространении фейков Фото:

Прокурор требует приговорить кинопродюсера, основателя украинского телеканала «1+1» и экс-главу российского СТС Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) к 9,5 года лишения свободы заочно. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

«Прошу признать виновным Роднянского и назначить ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении. Родянский обвиняется в распространении ложной информации о российской армии.

Александр Роднянский родился в Киеве. С начала 2000-х руководил телеканалом СТС и холдингом «СТС Медиа». Он продюсировал множество фильмов и сериалов, включая «Девятую роту», «Обитаемый остров», «Левиафана» и «Нелюбовь». В 2022 году он осудил проведение СВО на Украине. В октябре 2022 года его признали иноагентом за финансирование из-за рубежа.

*Александр Роднянский признан в РФ иноагентом

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Прокурор требует приговорить кинопродюсера, основателя украинского телеканала «1+1» и экс-главу российского СТС Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) к 9,5 года лишения свободы заочно. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «Прошу признать виновным Роднянского и назначить ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении. Родянский обвиняется в распространении ложной информации о российской армии. Александр Роднянский родился в Киеве. С начала 2000-х руководил телеканалом СТС и холдингом «СТС Медиа». Он продюсировал множество фильмов и сериалов, включая «Девятую роту», «Обитаемый остров», «Левиафана» и «Нелюбовь». В 2022 году он осудил проведение СВО на Украине. В октябре 2022 года его признали иноагентом за финансирование из-за рубежа. *Александр Роднянский признан в РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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