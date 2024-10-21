Прокурор назвал срок для основателя украинского телеканала Роднянского*

Прокурор требует 9,5 года для продюсера Роднянского* за фейки о ВС РФ

21 октября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Суд обвиняет Роднянского* в распространении фейков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Прокурор требует приговорить кинопродюсера, основателя украинского телеканала «1+1» и экс-главу российского СТС Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) к 9,5 года лишения свободы заочно. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «Прошу признать виновным Роднянского и назначить ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении. Родянский обвиняется в распространении ложной информации о российской армии. Александр Роднянский родился в Киеве. С начала 2000-х руководил телеканалом СТС и холдингом «СТС Медиа». Он продюсировал множество фильмов и сериалов, включая «Девятую роту», «Обитаемый остров», «Левиафана» и «Нелюбовь». В 2022 году он осудил проведение СВО на Украине. В октябре 2022 года его признали иноагентом за финансирование из-за рубежа. *Александр Роднянский признан в РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор требует приговорить кинопродюсера, основателя украинского телеканала «1+1» и экс-главу российского СТС Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) к 9,5 года лишения свободы заочно. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. «Прошу признать виновным Роднянского и назначить ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении. Родянский обвиняется в распространении ложной информации о российской армии. Александр Роднянский родился в Киеве. С начала 2000-х руководил телеканалом СТС и холдингом «СТС Медиа». Он продюсировал множество фильмов и сериалов, включая «Девятую роту», «Обитаемый остров», «Левиафана» и «Нелюбовь». В 2022 году он осудил проведение СВО на Украине. В октябре 2022 года его признали иноагентом за финансирование из-за рубежа. *Александр Роднянский признан в РФ иноагентом