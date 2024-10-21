21 октября 2024

TVN: в Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах якобы по заказу РФ

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Якобы арестованный признал вину в поджогах и сослался на спецслужбы РФ Фото:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о задержании человека, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве, который действовал якобы по указанию российских спецслужб. Информация была озвучена в эфире польского телеканала TVN.

«Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве», — заявил Сикорский TVN. Он также упомянул, что это не единичный случай, и обвинил Россию в якобы подготовке подобных акций на территории всей Европы.

Министр добавил, что в ближайшее время польское МИД примет решение по данной ситуации. «Я завтра объявлю решение МИД, связанное с этим делом», — подчеркнул Сикорский, намекая на возможные дипломатические последствия для России после этого инцидента.

В марте в Польше арестовали 9 человек из-за диверсий якобы по заказу РФ. Позже власти страны сообщили, что потратят 2 млрд долларов, чтобы отгородиться от России. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, проект предполагает строительство укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией Посольство в Польше сочло теорией заговора слова Туска о связи диверсантов с РФ.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о задержании человека, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве, который действовал якобы по указанию российских спецслужб. Информация была озвучена в эфире польского телеканала TVN. «Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве», — заявил Сикорский TVN. Он также упомянул, что это не единичный случай, и обвинил Россию в якобы подготовке подобных акций на территории всей Европы. Министр добавил, что в ближайшее время польское МИД примет решение по данной ситуации. «Я завтра объявлю решение МИД, связанное с этим делом», — подчеркнул Сикорский, намекая на возможные дипломатические последствия для России после этого инцидента. В марте в Польше арестовали 9 человек из-за диверсий якобы по заказу РФ. Позже власти страны сообщили, что потратят 2 млрд долларов, чтобы отгородиться от России. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, проект предполагает строительство укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией Посольство в Польше сочло теорией заговора слова Туска о связи диверсантов с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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