TVN: в Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах якобы по заказу РФ

22 октября 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Якобы арестованный признал вину в поджогах и сослался на спецслужбы РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о задержании человека, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве, который действовал якобы по указанию российских спецслужб. Информация была озвучена в эфире польского телеканала TVN. «Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве», — заявил Сикорский TVN. Он также упомянул, что это не единичный случай, и обвинил Россию в якобы подготовке подобных акций на территории всей Европы. Министр добавил, что в ближайшее время польское МИД примет решение по данной ситуации. «Я завтра объявлю решение МИД, связанное с этим делом», — подчеркнул Сикорский, намекая на возможные дипломатические последствия для России после этого инцидента. В марте в Польше арестовали 9 человек из-за диверсий якобы по заказу РФ. Позже власти страны сообщили, что потратят 2 млрд долларов, чтобы отгородиться от России. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, проект предполагает строительство укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией Посольство в Польше сочло теорией заговора слова Туска о связи диверсантов с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о задержании человека, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве, который действовал якобы по указанию российских спецслужб. Информация была озвучена в эфире польского телеканала TVN. «Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве», — заявил Сикорский TVN. Он также упомянул, что это не единичный случай, и обвинил Россию в якобы подготовке подобных акций на территории всей Европы. Министр добавил, что в ближайшее время польское МИД примет решение по данной ситуации. «Я завтра объявлю решение МИД, связанное с этим делом», — подчеркнул Сикорский, намекая на возможные дипломатические последствия для России после этого инцидента. В марте в Польше арестовали 9 человек из-за диверсий якобы по заказу РФ. Позже власти страны сообщили, что потратят 2 млрд долларов, чтобы отгородиться от России. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, проект предполагает строительство укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией Посольство в Польше сочло теорией заговора слова Туска о связи диверсантов с РФ.