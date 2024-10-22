Боец заявил о преодолении ВС РФ главного препятствия в Часовом Яре

ВС РФ пересекли линию канала в Часовом Яре, которая является препятствием, делящей город на две части. Также российские военные заняли плацдарм и ведут наступательные бои в северо-восточной части города. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
«В самом же городе бойцы 98-й бригады ВДВ, 200-я бригада ВС РФ, подразделения 1-го Добровольческого корпуса, в том числе штурмовые подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады „Эспаньола“ пересекли линию канала, которая является естественным препятствием, разделяющей город на несколько частей», — заявил боец с позывным Чукча. Его слова передает ТАСС.
Отмечается, что ВС РФ также заняли плацдарм на другой стороне канала и ведут в северо-восточной части Часова Яра наступательные бои. Однако, по словам военного, под контролем ВСУ находится большая часть городской застройки и дачные поселки на западе города.
Ранее ВС РФ прорвали оборону украинской армии на юге Часова Яра. Они установили Красное знамя на руднике «блок-9». Военкор Тимофей Ермаков отметил, что продвижение российских военных составило два километра, передает Pravda.Ru.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
ВС РФ пересекли линию канала в Часовом Яре, которая является препятствием, делящей город на две части. Также российские военные заняли плацдарм и ведут наступательные бои в северо-восточной части города. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. «В самом же городе бойцы 98-й бригады ВДВ, 200-я бригада ВС РФ, подразделения 1-го Добровольческого корпуса, в том числе штурмовые подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады „Эспаньола“ пересекли линию канала, которая является естественным препятствием, разделяющей город на несколько частей», — заявил боец с позывным Чукча. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что ВС РФ также заняли плацдарм на другой стороне канала и ведут в северо-восточной части Часова Яра наступательные бои. Однако, по словам военного, под контролем ВСУ находится большая часть городской застройки и дачные поселки на западе города. Ранее ВС РФ прорвали оборону украинской армии на юге Часова Яра. Они установили Красное знамя на руднике «блок-9». Военкор Тимофей Ермаков отметил, что продвижение российских военных составило два километра, передает Pravda.Ru.