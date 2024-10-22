Сдвинулись сроки открытия новой набережной в центре Екатеринбурга

Мэр Орлов: весной 2025 года в Екатеринбурге откроют набережную у цирка

22 октября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Срок сдачи по контракту набережной у УГМК-Арены — ноябрь 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сроки открытия набережной Исети возле цирка (на месте снесенной телебашни, где сейчас возводится ледовая «УГМК-Арена») сдвинулись до весны 2025 года. Об этом в эфире нового выпуска телепрограммы «Екатеринбург. Алексей Орлов» («Вести-Урал») заявил мэр Алексей Орлов. «Сроки по контракту — ноябрь 2025 года, но темпы работ взяты очень высокие. Я уверен, что до конца года мы основной объем работ завершим и весной только наведем, по сути, порядок. Я абсолютно уверен, что со следующего лета, даже со следующей весны, это место станет одним из самых любимых мест и для горожан, и для гостей Екатеринбурга», — подчеркнул Орлов. Мэр добавил, что набережная возле цирка станет самой современной в городе. «Это 10 тысяч квадратных метров велодорожек, это 20 тысяч квадратных метров озеленения. Протяженность набережной по две стороны реки Исети составит 1300 метров», — отметил Орлов. Плюс, в рамках проекта будут реконструированы две улицы — Степана Разина и Народной воли. В итоге горожане получат 850 метров дорог с современным покрытием и системой ливневой канализации. Связывать набережные через реку Исеть будет пешеходный мост длиной 42 метра и шириной в семь метров. Его облицуют нержавеющей сталью и установят подсветку. А также появится пешеходный переход в виде тоннеля из дендропарка на улице 8 Марта к ледовой арене. Ранее вице-мэр Рустам Галямов заявлял, что набережную возле цирка, которую начали реконструировать в 2023 году, могут открыть раньше срока. Предполагалось, что запустить в эксплуатацию ее можно будет в конце 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сроки открытия набережной Исети возле цирка (на месте снесенной телебашни, где сейчас возводится ледовая «УГМК-Арена») сдвинулись до весны 2025 года. Об этом в эфире нового выпуска телепрограммы «Екатеринбург. Алексей Орлов» («Вести-Урал») заявил мэр Алексей Орлов. «Сроки по контракту — ноябрь 2025 года, но темпы работ взяты очень высокие. Я уверен, что до конца года мы основной объем работ завершим и весной только наведем, по сути, порядок. Я абсолютно уверен, что со следующего лета, даже со следующей весны, это место станет одним из самых любимых мест и для горожан, и для гостей Екатеринбурга», — подчеркнул Орлов. Мэр добавил, что набережная возле цирка станет самой современной в городе. «Это 10 тысяч квадратных метров велодорожек, это 20 тысяч квадратных метров озеленения. Протяженность набережной по две стороны реки Исети составит 1300 метров», — отметил Орлов. Плюс, в рамках проекта будут реконструированы две улицы — Степана Разина и Народной воли. В итоге горожане получат 850 метров дорог с современным покрытием и системой ливневой канализации. Связывать набережные через реку Исеть будет пешеходный мост длиной 42 метра и шириной в семь метров. Его облицуют нержавеющей сталью и установят подсветку. А также появится пешеходный переход в виде тоннеля из дендропарка на улице 8 Марта к ледовой арене. Ранее вице-мэр Рустам Галямов заявлял, что набережную возле цирка, которую начали реконструировать в 2023 году, могут открыть раньше срока. Предполагалось, что запустить в эксплуатацию ее можно будет в конце 2024 года.