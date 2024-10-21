Полиция Сургута взялась за жителей, разгромивших лифт

Полиция Сургута (ХМАО) разыскивает жителей многоквартирного дома, которые разгромили лифт якобы в поисках «тайника-закладки» с запрещенными веществами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Сообщение было зарегистрировано по информации из соцсетей. Проводится проверка», — прокомментировали агентству в полиции.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в кабине лифта в щель в стене сует нечто, похожее на маленький белый сверток и фотографирует на телефон место «закладки». После в лифт заходят другие люди и пытаются что-то найти в кабине, а когда им это не удается — разбивают зеркало.
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