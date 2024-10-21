21 октября 2024

Полиция Сургута взялась за жителей, разгромивших лифт

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Сургута разыскивает жителей, разгромивших лифт в поиске "закладки"
Полиция Сургута разыскивает жителей, разгромивших лифт в поиске "закладки" Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) разыскивает жителей многоквартирного дома, которые разгромили лифт якобы в поисках «тайника-закладки» с запрещенными веществами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сообщение было зарегистрировано по информации из соцсетей. Проводится проверка», — прокомментировали агентству в полиции.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в кабине лифта в щель в стене сует нечто, похожее на маленький белый сверток и фотографирует на телефон место «закладки». После в лифт заходят другие люди и пытаются что-то найти в кабине, а когда им это не удается — разбивают зеркало.

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Полиция Сургута (ХМАО) разыскивает жителей многоквартирного дома, которые разгромили лифт якобы в поисках «тайника-закладки» с запрещенными веществами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Сообщение было зарегистрировано по информации из соцсетей. Проводится проверка», — прокомментировали агентству в полиции. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в кабине лифта в щель в стене сует нечто, похожее на маленький белый сверток и фотографирует на телефон место «закладки». После в лифт заходят другие люди и пытаются что-то найти в кабине, а когда им это не удается — разбивают зеркало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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