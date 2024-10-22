В Италии умер российский телеведущий Андрей Егоршев: чем он запомнился зрителям

Известный телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии. Трагедия произошла 19 октября. Обстоятельства и причины смерти 59-летнего Егоршева остаются неустановленными. Что известно о жизни телеведущего и чем он запомнился — в материале URA.RU.
Биография Андрея Егоршева
Андрей Егоршев родился 26 сентября 1965 года в городе Жуковский Московской области. Сначала его интересы лежали в области точных наук, однако он так и не завершил обучение в соответствующем вузе. После службы в армии Андрей решил кардинально изменить свою профессиональную траекторию и поступил на журналистский факультет Московского государственного университета. В 1993 году он успешно защитил диплом и получил квалификацию журналиста.
Карьера Егоршева
Андрей Егоршев начал свою карьеру в медиа в 1990 году, работая на радио «Эхо Москвы». Это было время, когда медиаиндустрия в России начинала активно развиваться после перестроек. Опыт на радио позволил Егоршеву перейти на телевидение, где он запустил свою знаменитую программу «Пресс-экспресс» в 1992 году. Изначально программа транслировалась на Первом канале, а затем на ТВ Центр.
«Пресс-экспресс» быстро завоевал популярность у зрителей, особенно в начале 90-х. Однако со временем формат передачи стал меняться. В конце 90-х программа переехала на ночной эфир и сократила продолжительность до пяти минут. В 1997 году «Пресс-экспресс» был снят с эфира на ОРТ, и через два года программа полностью закрылась.
Закрытие «Пресс-экспресс» и дальнейшая деятельность Егоршева
После закрытия проекта, Егоршев не оставил телевидение и радио. С 1999 по 2000 год он работал в программе «Неделя» на ТВЦ. С 2001 по 2015 год вел обзоры прессы на различных радиостанциях, включая «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Также он возвращался к телевизионным проектам, ведя программу «Обозреватель» на НТВ в 2003-2004 годах и пресс-обзор на канале «Вести» в 2006-2009 годах.
В 2014 году Андрей Егоршев возобновил «Пресс-экспресс» на «Вестях ФМ», где программа продолжалась до марта 2015 года. В этот же период, с 2012 по 2015 год, он также преподавал в РГГУ, делится своим опытом в медиа с молодыми студентами.
С 2015 года он сосредоточился на бизнесе, что стало новым этапом в его карьере. Его последние годы жизни прошли в Италии, где он скончался 19 октября 2024 года в коммуне Ламеция-Терме, передает издание «Ридус».
Реакция коллег и знакомых на кончину Андрея Егоршева
В настоящее время коллеги и друзья покойного телеведущего вспоминают его только с лучшей стороны. Они отмечают его профессионализм и человечность.
В личном блоге Олеся Бондарева поделилась горестной новостью о смерти своего университетского товарища и одногруппника, теле- и радиоведущего Андрея Егоршева. Она отметила, что они вместе работали на телевидении, и именно он пригласил ее корреспондентом в свой проект. Олеся подчеркнула, что они учились на журфаке, ездили на дачу и встречались у общих друзей.
Она также рассказала о своей близкой дружбе с девушкой, которую Андрей очень любил в то время. Бондарева отметила, что, хотя они и были рядом, они не были по-настоящему близкими друзьями. Это было связано с ранами, которые были у обоих, и которые одновременно объединяли и разъединяли их.
Недавно они начали переписываться в соцсетях, и у Олеси возникла мысль встретиться с ним. Она выразила сожаление, что не успели это сделать, добавив, что все могло бы сложиться по-другому. Олеся описала Андрея как яркого, доброго, талантливого и человечного человека, добавив, что он был мирным, но при этом нездоровым и очень живым.
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