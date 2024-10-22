Байден призвал «устранить» Трампа

23 октября 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

По словам Байдена, такие меры необходимы для защиты демократических ценностей страны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент США Джо Байден во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир призвал к политическому устранению своего предшественника, Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии. Об этом сообщают американские телеканалы, включая Fox News. «Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — сказал Байден, передает Fox News . Эти слова президента вызвали широкий резонанс среди политических кругов и общественности, подчеркивая напряженность между двумя крупнейшими политическими силами США. По словам Байдена, такие меры необходимы для защиты демократических ценностей страны и предотвращения возможного возвращения Трампа к власти, который, по мнению действующего президента, может нанести вред политической стабильности и социальному спокойствию в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир призвал к политическому устранению своего предшественника, Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии. Об этом сообщают американские телеканалы, включая Fox News. «Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — сказал Байден, передает Fox News. Эти слова президента вызвали широкий резонанс среди политических кругов и общественности, подчеркивая напряженность между двумя крупнейшими политическими силами США. По словам Байдена, такие меры необходимы для защиты демократических ценностей страны и предотвращения возможного возвращения Трампа к власти, который, по мнению действующего президента, может нанести вред политической стабильности и социальному спокойствию в США.