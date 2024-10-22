В Пермском крае УФСБ задержало производителей контрафактного алкоголя

В Пермском крае задержаны жители Краснокамска, которые занимались производством контрафактного алкоголя. Для этого они закупали и поставляли из Московской области в город этиловый спирт «в особо крупном размере». Всего из незаконного оборота изъято свыше 4 тысяч литров спирта, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Жители Краснокамска Пермского края организовали канал поставки в Пермский край из Московской этилового спирта. Из оборота изъято 4300 литров этилового спирта, оборудование для производства контрафактного алкоголя. Организаторы задержаны сотрудниками УФСБ по Пермскому краю», — сообщили в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
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