22 октября 2024

В Пермском крае УФСБ задержало производителей контрафактного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде
Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде Фото:

В Пермском крае задержаны жители Краснокамска, которые занимались производством контрафактного алкоголя. Для этого они закупали и поставляли из Московской области в город этиловый спирт «в особо крупном размере». Всего из незаконного оборота изъято свыше 4 тысяч литров спирта, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Жители Краснокамска Пермского края организовали канал поставки в Пермский край из Московской этилового спирта. Из оборота изъято 4300 литров этилового спирта, оборудование для производства контрафактного алкоголя. Организаторы задержаны сотрудниками УФСБ по Пермскому краю», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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В Пермском крае задержаны жители Краснокамска, которые занимались производством контрафактного алкоголя. Для этого они закупали и поставляли из Московской области в город этиловый спирт «в особо крупном размере». Всего из незаконного оборота изъято свыше 4 тысяч литров спирта, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Жители Краснокамска Пермского края организовали канал поставки в Пермский край из Московской этилового спирта. Из оборота изъято 4300 литров этилового спирта, оборудование для производства контрафактного алкоголя. Организаторы задержаны сотрудниками УФСБ по Пермскому краю», — сообщили в ведомстве. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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