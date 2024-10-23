Движение трамваев в центр Екатеринбурга встало из-за аварии. Фото

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Миллер и самокаты. Тюмень, гибдд, дпс
На место аварии вызвали ГАИ Фото:

В Екатеринбурге вечером 23 октября на улице Викулова трамвай врезался в легковушку, что парализовало движение составов в центр города. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На Викулова трамвай №19 попал в ДТП с автомобилем Ford. Все трамваи в сторону центра стоят», — сказал собеседник, отметив, что на место уже вызвали инспекторов ДПС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что обошлось без пострадавших. «Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге вечером 23 октября на улице Викулова трамвай врезался в легковушку, что парализовало движение составов в центр города. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Викулова трамвай №19 попал в ДТП с автомобилем Ford. Все трамваи в сторону центра стоят», — сказал собеседник, отметив, что на место уже вызвали инспекторов ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что обошлось без пострадавших. «Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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