Происшествия ДТП Движение трамваев в центр Екатеринбурга встало из-за аварии. Фото 23 октября 2024 в 20:47 Размер текста - 17 + На место аварии вызвали ГАИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 23 октября на улице Викулова трамвай врезался в легковушку, что парализовало движение составов в центр города. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Викулова трамвай №19 попал в ДТП с автомобилем Ford. Все трамваи в сторону центра стоят», — сказал собеседник, отметив, что на место уже вызвали инспекторов ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что обошлось без пострадавших. «Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД», — добавили в ведомстве. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 23 октября на улице Викулова трамвай врезался в легковушку, что парализовало движение составов в центр города. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Викулова трамвай №19 попал в ДТП с автомобилем Ford. Все трамваи в сторону центра стоят», — сказал собеседник, отметив, что на место уже вызвали инспекторов ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что обошлось без пострадавших. «Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД», — добавили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям