Артемий Лебедев сравнил девушек из Екатеринбурга и Москвы

Артемий Лебедев назвал девушек из Екатеринбурга красивее, чем в Москве

Лебедев подчеркнул индивидуальность екатеринбурженок Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказал мнение о том, что девушки в Екатеринбурге выглядят более привлекательно и разнообразно, чем в Москве. Он считает, столичные девушки часто следуют одному и тому же стандарту красоты, что делает их внешне похожими друг на друга.

«Все девушки в Москве, вот сколько ты анкет не листаешь, там всегда одна и та же девушка. Они себя привели к какому-то одному стандарту. Это чудовищно. Когда ты приезжаешь в какую-нибудь Кострому или Вологду, или даже в Екатеринбург, и там открываешь „Тиндер“ (сервис онлайн-знакомств, прим. ред.), там оказывается, женщины бывают разные, у них есть красивые лица», — сказал Лебедев в одном из интервью.

По его словам, девушки в регионах России не стремятся к единому образу и сохраняют свои уникальные черты. «Не у всех вот эти вот утиные надутые губы», — отметил дизайнер.

Ранее Лебедев внес Екатеринбург в десятку своих любимых городов России. Но, по его мнению, уральской столице есть куда стремиться. Помимо этого, блогер назвал Среднеуральск «жопой» и добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию».