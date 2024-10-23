23 октября 2024

Суд вынес приговор жителю ХМАО, который зарезал друга и избил полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил в тюрьму на 10 лет югорчанина, который убил друга и напал на полицейского
Суд отправил в тюрьму на 10 лет югорчанина, который убил друга и напал на полицейского Фото:

В Югорске (ХМАО) 31-летний мужчина получил 10 лет и 10 месяцев колонии особого режима за убийство друга и избиение полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В августе 2022 года осужденный поссорился с другом и несколько раз ударил его ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте. Ранее, при других обстоятельствах, югорчанин набросился с кулаками на сотрудника полиции в ответ на требование пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Суд признал его виновным по статьям 105 УК РФ (убийство) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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В Югорске (ХМАО) 31-летний мужчина получил 10 лет и 10 месяцев колонии особого режима за убийство друга и избиение полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В августе 2022 года осужденный поссорился с другом и несколько раз ударил его ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте. Ранее, при других обстоятельствах, югорчанин набросился с кулаками на сотрудника полиции в ответ на требование пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Суд признал его виновным по статьям 105 УК РФ (убийство) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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