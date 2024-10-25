Соя, которой приписывают роман с Шаманом, записала клип с пермским DJ Smash

Пермский DJ Smash (Андрей Ширман) и певица Соя (Асият Сайгидова) выпустили совместный трек «Бал моих подруг», а также опубликовали клип на него. Новость о дуэте появилась на фоне муссирующихся слухов о романе Сои с певцом Shaman (Ярослав Дронов).
«Начинаем пятницу правильно! То есть с релиза нашего совместного трека с Соей „Бал моих подруг“. Всем срочно слушать!» — написал в Telegram DJ Smash. Позже он опубликовал клип на песню.
Ранее URA.RU рассказывало, что возможный роман Shaman и Сои стал одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. По слухам, отношения артистов перешли в романтические после совместного участия в опере «Князь Владимир».
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