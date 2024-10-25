Челябинский депутат Госдумы Лантратова обратилась к коркинцам

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к жителям Коркино с просьбой помочь семье погибшей 40-летней таксистки, а не творить самосуд. Об этом она заявила на своей странице в соцсети.
«Я призываю всех коркинцев в эти тяжелые дни быть сдержанными в своих действиях, не творить самосуд. Сейчас очень важно позаботиться о семье погибшей, оказать всю необходимую помощь, окружить ее заботой и любовью», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Парламентарий отметила, что смерть мамы двух сыновей, которая кормила свою семью честным, но очень опасным трудом, является большим горем. И все эмоции жителей вполне понятны, она разделяет их чувства.
«Кажется, что весь город сегодня сплотился вокруг этой несчастной семьи. Это преступление не должно остаться безнаказанным!» — добавила Лантратова.
Депутат Госдумы заверила, сто расследованием преступления занимаются правоохранительные органы, ситуацию держит на личном контроле губернатор Алексей Текслер. Она отметила, что дело обязательно будет доведено до суда, а виновные будут наказаны. Лантратова подчеркнула, что ей не хотелось бы, чтобы в результате своих эмоций и необдуманных действий пострадали другие люди.
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