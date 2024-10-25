Челябинский депутат Госдумы Лантратова обратилась к коркинцам

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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова обратилась к жителям Коркино после гибели таксистки Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к жителям Коркино с просьбой помочь семье погибшей 40-летней таксистки, а не творить самосуд. Об этом она заявила на своей странице в соцсети.

«Я призываю всех коркинцев в эти тяжелые дни быть сдержанными в своих действиях, не творить самосуд. Сейчас очень важно позаботиться о семье погибшей, оказать всю необходимую помощь, окружить ее заботой и любовью», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Парламентарий отметила, что смерть мамы двух сыновей, которая кормила свою семью честным, но очень опасным трудом, является большим горем. И все эмоции жителей вполне понятны, она разделяет их чувства.

«Кажется, что весь город сегодня сплотился вокруг этой несчастной семьи. Это преступление не должно остаться безнаказанным!» — добавила Лантратова.

Депутат Госдумы заверила, сто расследованием преступления занимаются правоохранительные органы, ситуацию держит на личном контроле губернатор Алексей Текслер. Она отметила, что дело обязательно будет доведено до суда, а виновные будут наказаны. Лантратова подчеркнула, что ей не хотелось бы, чтобы в результате своих эмоций и необдуманных действий пострадали другие люди.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к жителям Коркино с просьбой помочь семье погибшей 40-летней таксистки, а не творить самосуд. Об этом она заявила на своей странице в соцсети. «Я призываю всех коркинцев в эти тяжелые дни быть сдержанными в своих действиях, не творить самосуд. Сейчас очень важно позаботиться о семье погибшей, оказать всю необходимую помощь, окружить ее заботой и любовью», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что смерть мамы двух сыновей, которая кормила свою семью честным, но очень опасным трудом, является большим горем. И все эмоции жителей вполне понятны, она разделяет их чувства. «Кажется, что весь город сегодня сплотился вокруг этой несчастной семьи. Это преступление не должно остаться безнаказанным!» — добавила Лантратова. Депутат Госдумы заверила, сто расследованием преступления занимаются правоохранительные органы, ситуацию держит на личном контроле губернатор Алексей Текслер. Она отметила, что дело обязательно будет доведено до суда, а виновные будут наказаны. Лантратова подчеркнула, что ей не хотелось бы, чтобы в результате своих эмоций и необдуманных действий пострадали другие люди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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