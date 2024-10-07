Ценные бумаги предприятий челябинского олигарха Зюзина рекордно подешевели

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Акции "Мечела" вошли в рейтинг наиболее потерявших в цене ценных бумаг
Акции "Мечела" вошли в рейтинг наиболее потерявших в цене ценных бумаг Фото:

Ценные бумаги челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина вошли в рейтинг самых подешевевших за девять месяцев 2024 года. По состоянию на 7 октября привилегированную акцию можно приобрести за 118,15 рублей, что ниже уровня января на 66,23%.

«Привилегированные акции металлурга „Мечел“ поднялись с пятой строчки рейтинга худших акций в первом полугодии на вторую по итогам девяти месяцев. Падение акций „Мечела“ в третьем квартале ускорилось, в том числе после новостей о заметном росте убытка за первое полугодие 2024 года», — привел РБК оценку аналитика инвесткомпании «Велес капитал» Елены Кожуховой.

Другой причиной падения стало включение в санкционный список Минфина США компании «Мечел Информационные технологии». Непосредственно холдинг находится под ограничениями с февраля. На стоимости бумаг также отразились отсутствие дивидендов по акциям и снижение рентабельности угольного экспорта.

В конце 2023 года цена привилегированных акций составляла 369,7 рубля, обыкновенных — 328,46 рубля. В настоящее время последние можно приобрести за 114,23 рубля. Уровень падения достиг 65,22%. Динамика обеспечила «Мечелу» попадание на третью строку рейтинга падения.

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Ценные бумаги челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина вошли в рейтинг самых подешевевших за девять месяцев 2024 года. По состоянию на 7 октября привилегированную акцию можно приобрести за 118,15 рублей, что ниже уровня января на 66,23%. «Привилегированные акции металлурга „Мечел“ поднялись с пятой строчки рейтинга худших акций в первом полугодии на вторую по итогам девяти месяцев. Падение акций „Мечела“ в третьем квартале ускорилось, в том числе после новостей о заметном росте убытка за первое полугодие 2024 года», — привел РБК оценку аналитика инвесткомпании «Велес капитал» Елены Кожуховой. Другой причиной падения стало включение в санкционный список Минфина США компании «Мечел Информационные технологии». Непосредственно холдинг находится под ограничениями с февраля. На стоимости бумаг также отразились отсутствие дивидендов по акциям и снижение рентабельности угольного экспорта. В конце 2023 года цена привилегированных акций составляла 369,7 рубля, обыкновенных — 328,46 рубля. В настоящее время последние можно приобрести за 114,23 рубля. Уровень падения достиг 65,22%. Динамика обеспечила «Мечелу» попадание на третью строку рейтинга падения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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