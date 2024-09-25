Челябинские комбинаты вошли в рейтинг Forbes компаний по чистой прибыли

Комбинаты из Челябинской области вошли в список Forbes, где представлены крупнейшие компании по чистой прибыли. Как следует из материалов бизнес-журнала, предприятия относятся к металлургии и недропользованию.
«100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. ММК — 22 место, „Томинский ГОК — 86 место, ‚Мечел‘ — 95 место“, — отмечено в публикации.
Составители включили в топ российские компании. Бизнес ранжировали по чистой прибыли, полученной в 2023 году. «Томинский ГОК» включили в список впервые. Компания занимается добычей меди в Сосновском районе.
Магнитогорский меткомбинат, его владелец Виктор Рашников и дочери находятся в разных списках Forbes. В мае Татьяна и Ольга Рашниковы вошли в рейтинг богатейших наследников России.
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