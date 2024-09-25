25 сентября 2024

Челябинские комбинаты вошли в рейтинг Forbes компаний по чистой прибыли

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"Томинский ГОК" вошел в список впервые
"Томинский ГОК" вошел в список впервые Фото:

Комбинаты из Челябинской области вошли в список Forbes, где представлены крупнейшие компании по чистой прибыли. Как следует из материалов бизнес-журнала, предприятия относятся к металлургии и недропользованию.

«100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. ММК — 22 место, „Томинский ГОК — 86 место, ‚Мечел‘ — 95 место“, — отмечено в публикации.

Составители включили в топ российские компании. Бизнес ранжировали по чистой прибыли, полученной в 2023 году. «Томинский ГОК» включили в список впервые. Компания занимается добычей меди в Сосновском районе.

Магнитогорский меткомбинат, его владелец Виктор Рашников и дочери находятся в разных списках Forbes. В мае Татьяна и Ольга Рашниковы вошли в рейтинг богатейших наследников России.

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Комбинаты из Челябинской области вошли в список Forbes, где представлены крупнейшие компании по чистой прибыли. Как следует из материалов бизнес-журнала, предприятия относятся к металлургии и недропользованию. «100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. ММК — 22 место, „Томинский ГОК — 86 место, ‚Мечел‘ — 95 место“, — отмечено в публикации. Составители включили в топ российские компании. Бизнес ранжировали по чистой прибыли, полученной в 2023 году. «Томинский ГОК» включили в список впервые. Компания занимается добычей меди в Сосновском районе. Магнитогорский меткомбинат, его владелец Виктор Рашников и дочери находятся в разных списках Forbes. В мае Татьяна и Ольга Рашниковы вошли в рейтинг богатейших наследников России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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