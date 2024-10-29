Си Цзиньпин обратился к США с просьбой выступить против независимости Тайваня

29 октября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин попросил США говорить, что они против независимости Тайваня Фото: Владимир Андреев © URA.RU На недавней встрече с американским президентом Джо Байденом лидер Китая Си Цзиньпин призвал изменить официальные формулировки США относительно Тайваня. КНР настаивает на том, чтобы американцы выступали против независимости Тайваня, а не ограничивались заявлениями о том, что не поддерживают его суверенитет. «Китай настаивает, чтобы США „выступали против независимости Тайваня“, а не „не поддерживали“ его независимость, как сейчас… Без сомнения, китайским лидерам было бы предпочтительно, чтобы речи Джо Байдена о Тайване отличались от текущих», — прокомментировал ситуацию источник Reuters . После переговоров между двумя лидерами советники Си Цзиньпина повторили свою просьбу, но американская сторона отказалась менять позицию. По информации Reuters, в США считают изменение формулировок незначительным, однако это может иметь важные последствия для других азиатских стран. Двое представителей государств из данного региона сообщили агентству, что любые изменения в формулировках будут восприниматься как сдвиг в политике США в направлении уменьшения поддержки Тайваня в оборонных и дипломатических аспектах на фоне усиливающегося военного давления со стороны Китая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На недавней встрече с американским президентом Джо Байденом лидер Китая Си Цзиньпин призвал изменить официальные формулировки США относительно Тайваня. КНР настаивает на том, чтобы американцы выступали против независимости Тайваня, а не ограничивались заявлениями о том, что не поддерживают его суверенитет. «Китай настаивает, чтобы США „выступали против независимости Тайваня“, а не „не поддерживали“ его независимость, как сейчас… Без сомнения, китайским лидерам было бы предпочтительно, чтобы речи Джо Байдена о Тайване отличались от текущих», — прокомментировал ситуацию источник Reuters. После переговоров между двумя лидерами советники Си Цзиньпина повторили свою просьбу, но американская сторона отказалась менять позицию. По информации Reuters, в США считают изменение формулировок незначительным, однако это может иметь важные последствия для других азиатских стран. Двое представителей государств из данного региона сообщили агентству, что любые изменения в формулировках будут восприниматься как сдвиг в политике США в направлении уменьшения поддержки Тайваня в оборонных и дипломатических аспектах на фоне усиливающегося военного давления со стороны Китая.