Врио мэра Челябинска Лошкин потребовал укрепить штат водителей-снегоуборщиков. Фото

Врио мэра Лошкин: в Челябинске к зиме закупили 20 единиц снегоуборочной техники
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Лошкин будет держать уборку снега на личном контроле
Лошкин будет держать уборку снега на личном контроле Фото:

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин сообщил о завершающей стадии подготовки города к предстоящей зиме. В рамках подготовки муниципалитет приобрел новую технику для уборки снега. Сити-менеджер попросил подрядчиков пополнить штат водителей к началу сезона. Об этом Лошкин написал в своем telegram-канале.

«Продолжаем готовиться к заморозкам и снегопадам. Посмотрел сегодня новую технику, которую муниципалитет приобрел на средства, выделенные городу губернатором. Закуплено: семь автогрейдеров, пять погрузчиков, три трактора, два шнекороторных снегоочистителя, два пылесоса и бульдозер», — заявил врио мэра.

Лошкин также указал на важность укомплектования штата водителями, так как, по его словам, «никакая техника не будет иметь смысла, если на ней некому работать». В дополнение к этому, врио мэра посетил организации, отвечающие за очистку города от снега. Подрядчики заверили его в полной готовности к предстоящему зимнему сезону.

«Подрядчикам предстоит доказать готовность на практике. Отговорки приниматься не будут. Сам часто езжу по Челябинску за рулем и много хожу пешком. Буду держать на личном контроле качество очистки города», — написал Лошкин.

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Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин сообщил о завершающей стадии подготовки города к предстоящей зиме. В рамках подготовки муниципалитет приобрел новую технику для уборки снега. Сити-менеджер попросил подрядчиков пополнить штат водителей к началу сезона. Об этом Лошкин написал в своем telegram-канале. «Продолжаем готовиться к заморозкам и снегопадам. Посмотрел сегодня новую технику, которую муниципалитет приобрел на средства, выделенные городу губернатором. Закуплено: семь автогрейдеров, пять погрузчиков, три трактора, два шнекороторных снегоочистителя, два пылесоса и бульдозер», — заявил врио мэра. Лошкин также указал на важность укомплектования штата водителями, так как, по его словам, «никакая техника не будет иметь смысла, если на ней некому работать». В дополнение к этому, врио мэра посетил организации, отвечающие за очистку города от снега. Подрядчики заверили его в полной готовности к предстоящему зимнему сезону. «Подрядчикам предстоит доказать готовность на практике. Отговорки приниматься не будут. Сам часто езжу по Челябинску за рулем и много хожу пешком. Буду держать на личном контроле качество очистки города», — написал Лошкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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